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Gündem 'Hak, hukuk, adalet' balonu söndü! CHP'li İBB'de DİSK'e bağlı çalışanlar iş bıraktı
Gündem

'Hak, hukuk, adalet' balonu söndü! CHP'li İBB'de DİSK'e bağlı çalışanlar iş bıraktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de çalışan işçiler, 3 çalışanın yeni yıl zammına itiraz etmeleri sebebi ile işten çıkartılmasını protesto ederek iş bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 19:32:00 - 2022-02-24 19:38:45
'Hak, hukuk, adalet' balonu söndü! CHP'li İBB'de DİSK'e bağlı çalışanlar iş bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de, DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası'na (BTO-Sen) üye grup, iş bıraktı.

3 çalışanın işten çıkartılmasını protesto ettiler!

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de 3 işçi, yeni yıl zammı istedikleri oranda olmayınca, itiraz etmiş, CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB iştiraki 3 çalışanı işten çıkartmıştı.

DİSK üyesi bir grup çalışan, 3 çalışanın işten çıkarılmasını protesto ederek iş bıraktı. Bir süre yürüyüş yaparak işten çıkarmalara tepki gösteren grup, daha sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

Talepleri kabul edilene kadar başlamayacaklar

İşçiler, çıkarılan arkadaşlarının geri alınması ve maaşlarına istedikleri oranda zam yapılması için yöneticilerle görüşme talebinde bulundu. DİSK'e bağlı çalışanların, istekleri yerine getirilinceye kadar işe devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.

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