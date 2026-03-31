  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MİT'in yakaladığı vatan haini cezasını buldu NATO'dan İran füzelerine karşı net mesaj! "Müttefiklerimizi savunmak için her an hazırız!" Mescid-i Aksa'ya karşılık sinagog ve havralar kapatılabilir mi? CHP MYK’sından fuhuşçu başkan kararı: Askıya alındı! Trump'tan medya düzenine dijital darbe! Beyaz Saray cebinize giriyor: "En ön sıradan izleyeceksiniz!" Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar" İran'dan fırlatılan balistik füze Türk hava sahasına girdi: NATO Akdeniz'de imha etti! Türkiye'nin sevinci kısa sürdü! Kalp masajıyla hayata döndürülmüştü: Polis Mustafa hayatını kaybetti Yağan rahmet sonrası Sapanca Gölü'nden güzel haber Suriye'de yeni dönem: Ahmed Şara'dan Berlin'de tarihi çıkış! "Devlet içinde devlete geçit yok!"
Haiti'de çete vahşeti: Çocuklar dahil 70 ölü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haiti’de "Gran Grif" adlı silahlı çetenin Jean Denis kasabasına düzenlediği baskında adeta katliam yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 70 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda, çete üyeleri 50 evi ateşe verdi, binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkesi Haiti, bir kez daha çete şiddetiyle sarsıldı. İnsan hakları örgütü "Collectif Defenseurs Plus" Direktörü Antonal Mortime, başkent Port-au-Prince’e bağlı Jean Denis kasabasında düzenlenen saldırının bilançosunu açıkladı.

YOLLARI KAPATIP RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, "Gran Grif" çetesi üyeleri polisin müdahalesini engellemek için ana yolları barikatlarla kapattı ve hendekler kazdı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, çete üyelerinin ağır silahlarla sivillerin üzerine rastgele ateş açtığı görüldü. Saldırıda 70 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı ve yaklaşık 6 bin kişi çatışmalar nedeniyle kaçmak zorunda kaldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDEYDİLER

Haiti Ulusal Polisi, barikatlar nedeniyle bölgeye ulaşmakta geciktiklerini bildirdi. Öte yandan, katliamı gerçekleştiren "Gran Grif" çetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2025 yılında "yabancı terör örgütleri" listesine eklenmişti. Ülkede nisan-haziran 2025 döneminde en az 1520 kişinin öldürüldüğü belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23