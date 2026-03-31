Haiti'de çete vahşeti: Çocuklar dahil 70 ölü!

Amerika kıtasının en yoksul ülkesi Haiti, bir kez daha çete şiddetiyle sarsıldı. İnsan hakları örgütü "Collectif Defenseurs Plus" Direktörü Antonal Mortime, başkent Port-au-Prince’e bağlı Jean Denis kasabasında düzenlenen saldırının bilançosunu açıkladı.

YOLLARI KAPATIP RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, "Gran Grif" çetesi üyeleri polisin müdahalesini engellemek için ana yolları barikatlarla kapattı ve hendekler kazdı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, çete üyelerinin ağır silahlarla sivillerin üzerine rastgele ateş açtığı görüldü. Saldırıda 70 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı ve yaklaşık 6 bin kişi çatışmalar nedeniyle kaçmak zorunda kaldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDEYDİLER

Haiti Ulusal Polisi, barikatlar nedeniyle bölgeye ulaşmakta geciktiklerini bildirdi. Öte yandan, katliamı gerçekleştiren "Gran Grif" çetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2025 yılında "yabancı terör örgütleri" listesine eklenmişti. Ülkede nisan-haziran 2025 döneminde en az 1520 kişinin öldürüldüğü belirtiliyor.