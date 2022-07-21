Hain yuvası sözde baroya tepki yağdı!

YENİ AKİT ANKARA

Diyarbakır Barosu'nun TSK'nın sivilleri vurduğu iftirasına ve yaptığı açıklamaya tepki yağdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Türkiye Barolar Birliği üyesi değil misiniz? Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına itibar etmeyip, henüz hadisenin nedeni araştırılmadan Yabancı ülkeden yapılan tek taraflı açıklamaya ve terör örgütlerinin propagandasına itibar etmek hukukçulukla bağdaşır mı?" İfadelerini kullandı.

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci de, "Diyarbakır Barosu yönetiminin lağvedilip, Baro tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması ve behemahal, o Baroya kayıtlı avukatların en yakın Barolara kaydının yapılması, yönetimdekiler hakkında da derhal soruşturma açılması elzemdir" dedi.

Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Zaho’da Türkiye düşmanlarının, Kürt halkının düşmanlarının sivil ve savunmasız Kürt halkına karşı gerçekleştirdiği saldırı üzerinden peygamber ocağı ordumuza dil uzatan terör örgütü destekçisi baroları lanetliyorum. Bu saldırı üzerinden Türk-Kürt kardeşliği hedef alınmıştır. Türk silahlı kuvvetleri gittiği her yere hoşgörü, barış, sevgi ve kardeşlik götürmüştür. Türkiye’nin teröristlere vurduğu darbeyi hazmetmeyen şer odakları Türkiye’nin oyun kurucu rolünden rahatsızlık duymaktadırlar. TSK’nın siviller konusundaki hassasiyeti hiç bir orduda yoktur. Peygamber ocağı ordumuza dil uzatanlar ya PKK kalıntıları, ya fetö kalıntılarıdır,yada dış mihrakların borazanlığını yapmaktadırlar. Hukuk sisteminin yüz karasu olan Türkiye düşmanı barolar hakkında derhal yasal işlem başlatılmalıdır. Bu açıklamalar en hafif tabirle küstahlıktır" diyerek tepki gösterdi.