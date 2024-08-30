Hain plan yerle bir! Bomba hazırlayan PKK’lılara mit sürprizi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanlarının sağladığı istihbari bilgileri doğrultusunda Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı ’nın, örgütün EYP’li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi. Ayrıca, Akyol ve Karadağlı’nın bomba düzeneği hazırlama konusunda uzmanlaştıkları da öğrenildi.

Patlayıcı hazırlarken öldürüldüler

PKK/KCK’lı Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı’nın yeri, MİT’in örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla tespit edildi. MİT, Akyol ve Karadağlı’yı adım adım izlemeye başladı. Operasyon için en uygun an beklendi. PKK/KCK’lı teröristler bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

Faraşin Gabar kod adlı Bahar Akyol, 2015 yılında Şırnak Cizre’deki hendek-barikat olaylarında yer aldı. Olayların bitmesi sonrasında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Örgütün Irak’taki kamplarında silah eğitimi aldı. 2019 yılında Haftanin’de, 2020’de Hakurk’ta bulundu. Hakurk’ta faaliyet gösterdiği sırada saldırı ve sabotaj alanında uzmanlaştı.

Tijda Jiyan kod Nurbahar Karadağlı, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. Sağlık Meslek Lisesi’nde okuduğu için örgüt tarafından kendisinde sözde doktor olarak faydalanıldı. Bir süre yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştirdi. 2023 yılında Hakurk kırsalına geçerek burada saldırı ve sabotaj eğitimi aldı.