Hain ajan Can’ın 35 yıl hapsi istendi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, firari hain sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında “siyasal veya askeri casusluk” ile “terör örgütüne yardım etmek” suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası istedi.



“FETÖ’ye hizmet etti”



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmada, firari sanık Can Dündar’ın avukatı Abbas Yalçın ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Kevser Güner hazır bulundu. Duruşmada, cumhuriyet savcısının dosyaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunduğu öğrenildi. FETÖ/PYD silahlı terör örgütü yönetici ve üyeleri tarafından silah kullanılarak MİT mensuplarına darp, cebir ve şiddet uygulanarak tırların durdurulduğu belirtilen mütalaada, Suriye Türkmenlerine yardım faaliyeti kapsamında MİT tırlarında bulunan yardım malzemelerinin, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken” niteliğe sahip olduğunun kamuoyuna duyurulduğu aktarıldı. Mütalaada, sanığın yargılamaya ilişkin devlet sırrı niteliğindeki bilgileri temin edip basın yoluyla yayarak FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti, siyasal iktidar ve MİT Başkanlığına yönelik amaçlarına hizmet ettiği belirtilerek, sanığın bu amaçla yargılamaya konu haberleri yapıp üzerine atılı suçları işlediği ifade edildi. Savcılık mütalaasında, firari sanık Can Dündar’ın, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.