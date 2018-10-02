Hagi, "Fenerbahçe'ye gider misin" sorusuna cevap verdi

53 yaşındaki teknik adam Gheorghe Hagi, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli takımdan teklif alması durumunda ne yapacağı sorulan Rumen çalıştırıcı, bu teklifi nazikçe geri çevireceğini söyledi.

"GÖNLÜMDE GALATASARAY VAR"

Hagi, "Geri dönmek isterim ama Galatasaray'ın rakibine değil. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerde çalışmak çok güzel bir şey ama bunu asla yapamam. Gönlümde Galatasaray var" ifadelerini kullandı