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Hagi, "Fenerbahçe'ye gider misin" sorusuna cevap verdi

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Gheorghe Hagi, "Fenerbahçe'den teklif alırsanız ne yaparsınız?" sorusuna cevap verdi. Hagi, "Bunu asla yapamam. Gönlümde Galatasaray var" dedi.

02 Ekim 2018 Salı 17:54
Hagi, "Fenerbahçe'ye gider misin" sorusuna cevap verdi

53 yaşındaki teknik adam Gheorghe Hagi, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli takımdan teklif alması durumunda ne yapacağı sorulan Rumen çalıştırıcı, bu teklifi nazikçe geri çevireceğini söyledi.

"GÖNLÜMDE GALATASARAY VAR"

Hagi, "Geri dönmek isterim ama Galatasaray'ın rakibine değil. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerde çalışmak çok güzel bir şey ama bunu asla yapamam. Gönlümde Galatasaray var" ifadelerini kullandı

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:54
  1. Gheorghe Hagi
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş
  5. Hagi

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