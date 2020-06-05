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Aktüel

Hafter milisleri, Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid kentini terk etti

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:29:40 -
Hafter milisleri, Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid kentini terk etti

ANKARA (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid kentini de terk etti.

Beni Velid Belediye Başkanı Salim Nevir, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin şehri terkettiğini ve Libya hükümetine bağlı yerel güçlerin şehrin havalimanına girdiğini söyledi.

Öte yandan, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif, yerel basına yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin ülkenin merkezi konumundaki Cufra yönüne çekildiğini paylaştı.

Hafter milislerini dün başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Beni Velid, Trablus'un 180 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

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