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Siyaset Haftanın yalanları! Top 1 yine Kemal Kılıçdaroğlu
Siyaset

Haftanın yalanları! Top 1 yine Kemal Kılıçdaroğlu

Ana muhalefet partisi CHP, geride kalan haftayı da yalanlarla kapattı. Bu haftanın yalandaki Top 1'i yine Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 23:21:00 - 2021-08-09 00:27:16
Haftanın yalanları! Top 1 yine Kemal Kılıçdaroğlu

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye bir yandan ülkemizin birçok bölgesini etkisi altına alan orman yangınları ile diğer yandan da CHP'nin öncülüğündeki yalanlarla mücadele ediyor.

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı yanan alanlara otel yapılmasını sağlayacak

Yetkililer, orman yangınlarını söndürmek için amansız bir mücadele sergilerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak acımıza destek vermek yerine, yine yaşananları siyasallaştırıp, yalanları ile iktidarı hedef aldı. CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanan ormanların yerine otel yapılmasını sağlayacağını iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Anayasamızın 169. maddesi uyarınca, yanan alanların tekrar ağaçlandırılacağını, başka bir amaçla kullanılmayacağını açıkladı.

THK'daki uçakalar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre önce Türk Hava Kurumu'nu ziyaretinden sonra THK'nın kullanılabilir bir durumda uçağının olmadığını söylemişti. Aynı Kılıçdaroğlu, orman yangınları ile mücadeleye ilişkin açıklamasında THK'nın uçaklarının yattığını, pilotların işssiz kaldığını söyledi.

Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu örnek alan CHP'li diğer isimlerin yalanları ise şöyle:

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