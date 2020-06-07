Haftanın tarihine bakış

ANKARA (AA) - İslam Peygamberi, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed 8 Haziran (miladi takvime göre) 632 yılında Medine'de vefat etti.

Hira Mağarası'nda, 610 yılında vahiy meleği Cebrail'in ilk vahiy olan "Oku" emri ile kendisine peygamberlik verilen Hazreti Muhammed, ömrünü insanlığa ve ümmetine adayarak, İslam'ı öğretmek ve yaymak için mücadele etti.



İslam'ı yayan ve insanlığı İslam'a davet eden Hz. Muhammed, son kez Müslümanlarla beraber 632 yılında hacca giderek, veda haccını ifa etti. Son haccında yaptığı veda hutbesinde Müslümanlara öğütlerini vererek, Allah'ın emirlerini bir kez daha hatırlattı.



Haccın ardından rahatsızlanan Hz. Muhammed, 632 yılında Medine'de vefat etti.



- Gülhane'de Türkiye'nin ilk kalp ameliyatı



Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askeri Hastanesinde yapıldı.



Gülhane Askeri Hastanesindeki Türkiye'nin ilk kalp ameliyatı, 8 Haziran 1951'de gerçekleşti.



Bu ameliyatın ardından Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde de açık kalp ameliyatları, kalp pili ve kalp kapakçıkları ameliyatları yapılarak, yeni uygulamalar gerçekleştirildi.



Belli başlı olaylar şöyle:

8 Haziran



632- Son peygamber Hazreti Muhammed hayata gözlerini yumdu.



1632- IV. Murat, Yeniçerilere karşı ''baskı'' dönemini başlattı.



1949- Amerikan Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) hazırlanan raporda, aralarında film yıldızları Frederic March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson'ın da bulunduğu Holywood ünlüleri, Komünist Parti üyesi ilan edildi. Bu raporla, 1940'ların sonuyla 1950'ler boyunca ABD'yi saracak antikomünist histeri başladı.



1951- Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askeri Hastanesinde yapıldı.



1952- Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika, Türkiye'ye geldi.



1958- İstanbul Beyazıt Meydanı'nda, Kıbrıs için 300 bin kişinin katıldığı ''Ya Taksim Ya Ölüm'' mitingi yapıldı.



1960- Ordu mensupları, Hazineye yardım amacıyla alyanslarını bağışlamaya başladı. İstanbul'da 27 Mayıs'ı ve orduyu desteklemek amacıyla miting yapıldı.



1973- İspanya'yı 34 yıl tek başına yöneten General Franco, Lois Bianco'yu devlet başkanlığına atadı.



1973- İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı.



1975- Kıbrıs'taki referandumda, Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı.



1985- Atatürk'ün manevi çocuklarından, Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden Afet İnan, Ankara'da vefat etti.



1987- İstanbul'da deniz otobüsü seferlerine başlandı.



2010- Rusya'nın Mersin Akkuyu'da nükleer santral kurmasını öngören anlaşma imzalandı.



2011- ''12 Eylül Darbesi'' ile ilgili soruşturma kapsamında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ifadesi alındı.



2015- Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu, gazetenin eski sahibi Erol Simavi, Monako'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.



2016- Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu Mahkemesi, Nijerya hükümetini, 2013'te Boko Haram militanı olduğu şüphesiyle öldürülen ve yaralanan siviller için 3,25 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.



2016- Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 3'ü polis 6 kişi hayatını kaybetti, 23'ü sivil 51 kişi yaralandı.



2017- Türkiye'de ve dünyada tıp alanında önemli bilimsel çalışmalara imza atan 92 yaşındaki Prof. Dr. Rıdvan Ege, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



2018- Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



2018- FETÖ/PDY çatı davasında, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Kazim Avcı, ağırlaştırılmış müebbettin yanı sıra "suç gelirlerini aklamak" ve "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 4'er ay hapse mahkum edildi.



9 Haziran



Milattan Sonra 68- Roma İmparatoru Neron intihar etti.



1617- Padişah I. Ahmed'in isteğiyle Mimar Sedefkar Mehmed Ağa tarafından inşa edilen ve yapımı sekiz yılda tamamlanan Sultanahmet Camisi ibadete açıldı.



1870- İngiliz yazar Charles Dickens öldü.



1928- Avusturyalı pilot Charles Kingsford-Smith, uçağıyla ilk kez Büyük Okyanus'u aştı.



1934- Carl Barks'ın çizdiği ''Vakvak Amca'' (Donald Duck), ilk kez bir çizgi filmde yer aldı. Barks,1935'te Walt Disney'e katıldı.

1942- Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci oldu.



1949- Türkiye, Dünya Sağlık Örgütüne üye oldu.



1962- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında doğrudan telefon hattı açıldı.



1977- Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, Roma'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Saldırıyı, ''Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu'' adlı terör örgütü üstlendi.



1985- Yönetmenliğini Ali Özgentürk'ün yaptığı ''At'' filmi, Tokyo Film Şenliği'nde büyük ödülü iki filmle paylaştı.



1989- Savarona gemisi, Sadıkoğlu ve Japon firmaları tarafından ''restore et-işlet-devret'' sistemiyle kiralandı.



1999- Yugoslavya ve NATO, Kosova'da Sırp birliklerinin geri çekilmesi anlaşmasını imzaladı. NATO, hava saldırılarını durdurdu ve 20 Haziran'da resmen sona erdirdi.



2000- Ulusal Deprem Konseyi kuruldu.



2004- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekili Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan hakkındaki infazı durdurarak, tahliyelerine karar verdi. Eski milletvekilleri Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nden salıverildi.



2007- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce karayoluna döşenen patlayıcının patlatılması sonucunda bir yarbay, bir binbaşı ve bir er şehit oldu, dört asker yaralandı.



2010- BM Güvenlik Konseyi, İran'a nükleer programı nedeniyle yeni yaptırımlar getiren karar tasarısını 12 evet, 2 hayır ve 1 çekimser oyla kabul etti. Türkiye hayır oyu kullandı.



2015 - Mısır'daki Port Said Ceza Mahkemesi, 72 kişinin hayatını kaybettiği ve "ülke futbol tarihinin en büyük trajedisi" olarak kabul edilen "Port Said katliamı" davasında, 11 kişiye idam cezası verdi.



2016- Patlayıcıya konu olan nitratlı gübre satışı donduruldu.



2016- Somali'de Eş-Şibab örgütünün Hiiran vilayetinde Afrika Birliği Somali Misyonunda görevli Etiyopya güçlerine ait bir karargaha düzenlediği saldırıda 43 asker şehit oldu.



2017- Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen terör saldırısında, bir başka araçla olay yerinden geçen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vurularak şehit oldu.



2017- Gazeteci Doğan Heper, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.



2018- Afganistan'da Taliban örgütü, tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

2019 - Ressam İbrahim Balaban, çoklu organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında vefat etti.

10 Haziran

1909- Telsizle ilk ''S.O.S'' sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.

1910- Sadayı Millet gazetesi başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü.



1916- Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.



1923- Türk dostu Fransız yazar Pierre Loti öldü.



1927- Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.



1930- Türkiye ile Yunanistan arasında, ''Ahali Mübadelesi Antlaşması'' imzalandı.



1934- İran Şahı Pehlevi, Türkiye'yi ziyaret amacıyla Gürbulak'ta Türk sınırına geldi ve törenle karşılandı.



1935- Mülkiye Mektebinin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.



1940- Mussolini, Hitler'in müttefiki olarak II. Dünya Savaşı'na girdi.



1946- İtalya'da krallık sona erdi, cumhuriyet ilan edildi.



1946- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.



1949- Devlet Tiyatro ve Operası, TBMM'de kabul edilen yasayla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruldu. Devlet Tiyatro ve Operasının ilk genel müdürlüğüne Muhsin Ertuğrul atandı.



1955- Yapımı 2,5 yılda tamamlanan 300 odalı ve 500 yataklı, Türkiye ve İstanbul'un ilk 5 yıldızlı oteli olan İstanbul Hilton Oteli açıldı.



1960- Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali İhsan Kalmaz ve Sökmen Gültekin'in naaşları Ankara'da Anıtkabir yamacında toprağa verildi.



1960- Celal Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü.



1966- İlk Mecliste Antalya Milletvekili, ilk Basın Yayın ve Enformasyon genel müdürlerinden, maarif vekili, şair ve yazar Hamdullah Suphi Tanrıöver, 81 yaşında vefat etti.



1967- Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail; Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası'nı işgal etti.



1987- Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.



1990- Teröristler, Şırnak'ın Çevrimli köyüne düzenledikleri saldırıda, 26 vatandaşı katletti.



2000- Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine, 17 Temmuz'da oğlu Beşşar Esad getirildi.



2001- Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen 11.Dünya Büyükler Boks Şampiyonası'nda, 57 kiloda Ramazan Paliani, dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı.



2006- Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüzölçümünün binde 5'inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı.



2007- Habertürk'ün kurucusu, gazeteci Ufuk Güldemir 51 yaşında İstanbul'da vefat etti.



2008- Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, 80 yaşında yaşama veda etti.



2017- Batman dizisinin ilk başrol oyuncusu ABD'li aktör Adam West, 88 yaşında hayatını kaybetti.



2018- İstanbul'da 8 Haziran'da vefat eden iş adamı Erdoğan Demirören, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğa uğurlandı.



11 Haziran



1868- Kızılay, ''Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti'' adı altında kuruldu.



1913- 31 Mart isyanını bastıran Harekat Ordusu'nun komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa suikast sonucu öldü.



1933- "Cumhuriyetin İlanının 10'uncu Yıl Dönümünü Kutlama Kanunu" çıkarıldı.



1937- Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını Türk milletine bağışladı.



1960- 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için Hazineye yardım kampanyası düzenlendi.



1967- İsrail ve Arap komşuları arasında 6 gün süren savaş, BM'nin araya girmesiyle sona erdirildi.



1970- Güreşçi Ahmet Ayık, dünya şampiyonu oldu.



1982- Türk güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa güzeli seçildi.



1997- Adalet Bakanı Şevket Kazan, Genelkurmayın brifingine katılan Ankara Adliyesi ve DGM'de görevli hakim ve savcılar hakkında soruşturma açtırdı.



1997- Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde irticaya karşı Batı Çalışma Grubu oluşturuldu.



2008- TBMM Onur Ödülü'nün Prof. Dr. Halil İnalcık'a verilmesi kararlaştırıldı.



2010- Futbolda 19. Dünya Kupası, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde başladı. 12 Temmuz'daki finalde şampiyonluğu İspanya kazandı.



2014- Terör örgütü DEAŞ militanları, Musul'un kontrolünü ele geçirdikten bir gün sonra kent merkezindeki Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna saldırdı. Başkonsolos Öztürk Yılmaz dahil 49 personel ve bazı aile fertleri bilinmeyen bir yere nakledildi.



2015- Ukrayna, Rusya ile 5 askeri iş birliği anlaşmasını feshetti.



2015- İngiliz aktör Christopher Lee, 93 yaşında hayatını kaybetti.



12 Haziran



1826- Yeniçeri Ocağının yerine Eşkinci Askeri Teşkilatının kurulmasına başlandı.



1921- Yunan taarruzu öncesinde Yunan Kralı, Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.



1924- Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu kuruldu.



1925- İstanbul Muallimler Cemiyeti Kongresi yapıldı.



1932- Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret etti.



1940- Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlığında toplanan hükümet, İkinci Dünya Savaşı'nda ülkenin savaş dışı kalmasını kararlaştırdı.



1957- Kırşehir, yeniden il yapıldı.



1958- Ankara'da Kıbrıs için yapılan mitinge 150 binden fazla kişi katıldı.



1960- Geçici anayasa açıklandı, TBMM'nin bütün hak ve yetkileri, geçici anayasa gereğince Milli Birlik Komitesine verildi.



1966- Keban Barajı'nın temeli atıldı.



1967- Sovyetler Birliği, uzay aracı ''Venera 4''ü Venüs gezegenine yolladı.



1984- Urfa'nın adı ''Şanlıurfa'' olarak değiştirildi.



1984- Foto Muhabirleri Derneği kuruldu.



1988- Ankara'da 15 dakika esen 80 kilometre hızındaki rüzgar ve şiddetli yağmur, 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.



2011- Milletvekili genel seçimi yapıldı. TBMM'nin 24. Dönemi'nde, AK Parti 326, CHP 135, MHP 53 ve BDP destekli bağımsızlar 36 sandalye kazandı. KCK ve "Ergenekon" davasının bazı sanıkları da Meclis'e girdi.



2012- Nobel Ekonomi Ödülü'nün ilk kadın sahibi Amerikalı Elinor Ostrom öldü.



2015- Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Sümer Tilmaç, 67 yaşında İstanbul'da vefat etti.



2016- ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki bir gece kulübünü silahla basan 29 yaşındaki Afgan kökenli Amerikan vatandaşı Omar Mateen, 50 kişiyi öldürdü, 53 kişiyi yaraladı. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırı, ülke tarihinde en fazla kişinin öldüğü toplu saldırı oldu.



2016- Türkiye'nin, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2016 kapsamında sosyal medyada en çok destek alan takım olmasıyla Eyfel Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.



2016- İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak aranan Atalay Filiz, İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandı.



2018- Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı.



2018- ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ilk kez bir araya getiren tarihi zirve Singapur'da yapıldı.

2019- Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezince, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı 5 karaciğer nakli gerçekleştirildi.

13 Haziran



1381- Wat Tyler öncülüğündeki köylü isyancılar, Londra'yı basarak hükümet binalarını ateşe verdi, hapishaneleri boşalttı ve zenginlerle yargıçların kafalarını uçurdu.



1550- Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camisi'nin temeli atıldı.



1859- Erzurum'daki şiddetli depremde, kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 3 bin kişi öldü.



1872- Namık Kemal, İbret gazetesini yayımladı. Bu fikir gazetesi, 27 gün sonra kapatıldı.



1878- Berlin Kongresi toplandı.



1928- Türkiye Cumhuriyeti ile Düyunu Umumiye (Osmanlı Borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.



1952- Fikir İşçileri Kanunu kabul edildi.



1961- Federal Almanya'ya işçi gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24 Haziran'da trenle yola çıktı.



1971- Kültür Bakanlığı kuruldu. Türkiye'nin ilk kültür bakanı olarak edebiyatçı, yazar Talat Halman atandı.



1987- Yazar ve çevirmen Cemil Meriç, 77 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.



1991- Türkiye ile KKTC arasında pasaport uygulaması kaldırıldı.



1993- Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel Başkanlığı'na Tansu Çiller getirildi.



1993- Kim Campell, Kanada'nın ilk kadın başbakanı seçildi.



2000- Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminden İtalya'da cezaevinde yatan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye iade edildi.



2002- Afganistan'da geleneksel meclis Loya Jirga toplanarak geçici hükümet başkanı olarak Hamid Karzai'yi seçti.



2012- Devlet Denetleme Kurulunun 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatına ilişkin raporunda, görevi başında ve ani şekilde ölen bir cumhurbaşkanının ölümünün her zaman ''şüpheli'' olduğu belirtildi.



2016- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Irak'ın Felluce kasabasının geri alınması için yapılan operasyona katılan Şii milisler 49 sivili öldürdü, 643 sivili kaçırdı.



2018- Rize'nin İkizdere ilçesi ile Erzurum'un İspir ilçesi arasında bulunan ve 14,3 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli açıldı.



2018- Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili görevinden istifa etti.

2019- Türkiye'de ilk kez Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda R4 Dünya Rafting Şampiyonası 8-13 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlendi.

14 Haziran



1839- Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.



1909- Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan ''İçtimaatı Umumiye Kanunu'' kabul edildi.



1923- Kadınlar Halk Fırkası kuruldu.



1926- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de suikastta bulunulacağı haber alındı. Suikast girişimini, Giritli Şevki, Vali Kazım Dirik'e ihbar etti. Suikast girişiminin failleri Ziya Hurşit ve arkadaşları tutuklandı.



1935- Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.



1936- Rus yazar Maksim Gorki öldü.



1937- Hatay'ın bağımsızlığı TBMM'de onaylandı.



1940- II. Dünya Savaşı'nda Alman birlikleri Paris'e girdi.



1982- Falkland Adaları'nı işgal eden Arjantin birlikleri teslim oldu.



2000- İtalya'da affedilen ve Abdi İpekçi suikastı ile gasptan Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan terörist Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye getirildi.



2017- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verdi.



2017- İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı 127 daireli sosyal konutta çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti.



2018- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba saldırıda bulunuldu. Milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da arasında olduğu 4 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.