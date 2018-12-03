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Haftanın kazananı Beşiktaş oldu!

Kendi sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenerek puanını 24'e çıkaran Beşiktaş; Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı en karlı kapatan takım oldu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 23:35
Haftanın kazananı Beşiktaş oldu!

Başakşehir'in sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından derbide Galatasaray'ı Adem Ljajic'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın 2-2 berabere kalmasıyla birlikte haftanın en karlı ekibi oldu.

Lider Başakşehir'in 30 puanda kalmasıyla birlikte şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray'ı yenerek rakibiyle puanını eşitleyen siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

İstanbul takımlarından tek galibiyeti Beşiktaş aldı

Haftaya ikinci sırada bulunan Kasımpaşa'nın 4 puan gerisinde giren siyah-beyazlılar, Mustafa Denizli'nin ekibinin Fenerbahçe deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla birlikte, bu rakibiyle arasındaki farkı da 2 puana düşürmeyi başardı.

5 İstanbul ekibi de bu hafta maçlarını İstanbul'da oynarken, haftayı galibiyetle kapatan tek takım Beşiktaş oldu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 23:35
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Kasımpaşa
  6. Başakşehir
  7. Sivasspor
  8. Mustafa Denizli

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