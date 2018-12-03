Haftanın kazananı Beşiktaş oldu!

Başakşehir'in sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından derbide Galatasaray'ı Adem Ljajic'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın 2-2 berabere kalmasıyla birlikte haftanın en karlı ekibi oldu.

Lider Başakşehir'in 30 puanda kalmasıyla birlikte şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray'ı yenerek rakibiyle puanını eşitleyen siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

İstanbul takımlarından tek galibiyeti Beşiktaş aldı

Haftaya ikinci sırada bulunan Kasımpaşa'nın 4 puan gerisinde giren siyah-beyazlılar, Mustafa Denizli'nin ekibinin Fenerbahçe deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla birlikte, bu rakibiyle arasındaki farkı da 2 puana düşürmeyi başardı.

5 İstanbul ekibi de bu hafta maçlarını İstanbul'da oynarken, haftayı galibiyetle kapatan tek takım Beşiktaş oldu.