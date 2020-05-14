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Aktüel

Haftalar sonra yeniden tezgah açtılar

Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından pazar yerlerinde giyim, oyuncak, nalbur, çiçek, fide ve züccaciye gibi ürünlerin satışı ile ilgili yasak kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:54:23 -
Haftalar sonra yeniden tezgah açtılar

Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından pazar yerlerinde giyim, oyuncak, nalbur, çiçek, fide ve züccaciye gibi ürünlerin satışı ile ilgili yasak kaldırıldı. Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki pazarcı esnafı yaklaşık 1,5 ayın ardından başlayan normalleşme süreci ile yeniden tezgah açtı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar kapsamında pazar yerlerinde giyim, oyuncak, nalbur, çiçek, fide ve züccaciye ürünlerin satışı yasaklanmıştı. Bakanlığın tüm illere gönderdiği son genelgeyle 11 Mayıs itibariyle bu yasağın kaldırıldığı açıklandı. Yasağın kalkmasının ardından İslahiye’deki 100’ye yakın esnaf hazırlıklarını tamamlayarak, Atatürk Mahallesi Barazi Caddesi üzerindeki pazar yerinde tezgah açtı. Aylar sonra tezgah açtıkları için mutlu olduklarını kaydeden pazar esnafı, satışların durgun olduğunu ve bayram öncesi pazarda yoğunluğun artacağını ümit ettiklerini söyledi.


İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından ilçedeki kıyafet pazarlarında bulunan tezgahlar da birer birer açılmaya başlandı. Esnaflar, önümüzdeki hafta içerisinde pazarların daha da yoğunlaşmasını ve işlerinin artmasını beklediklerini kaydetti.

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