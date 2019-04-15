Haftalar sonra gelen puan moral verdi





KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, dün sahalarında oynadıkları ve golsüz berabere kaldıkları Giresunspor maçına ilişkin, "13 hafta sonra gelen 1 puan, hem genç oyuncularımıza hem de takımı ayakta tutmaya çalışan bizlere moral oldu." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligden düşmeleri kesinleşmesine rağmen maçlara çıkıp canla başla mücadele ettiklerini belirtti.

Genç oyuncularla gurur duyduklarına işaret eden Yüksel, bu takımı ayakta tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gencecik oyuncular ve yönetim. Başka kimseden destek göremiyoruz. Bu takım kentin onuru, gururudur. Bunları ayaklar altına aldırmamak adına her şeyimizi ortaya koyduk. Ligden düşmemiz kesinleşmişti ama biz maçlarımıza çıkıyor, mücadelemizi veriyoruz. Ligin sonuna kadar da bu böyle olacak. Giresunspor ile dün sahamızda bir maç yaptık. Çocuklar yine canla başla mücadele etti. Galip de gelebilirdik ama berabere tamamlandı. 13 hafta sonra gelen 1 puan hem genç oyuncularımıza hemde takımı ayakta tutmaya çalışan bizlere moral oldu. Hepsine teşekkür ediyorum."



