Hafta sonu yasakları hangi illerde kaldırıldı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam eden iller hangileri?

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği yeni normalleşme adımlarını tek tek açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek." dedi. Erdoğan ayrıca, "Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır." ifadelerini de kullandı.

Hafta sonu yasakları hangi illerde kalktı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağının tamamen kalktığı iller. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek. İşte hafta sonu yasaklarının kalktığı ve devam ettiği iller listesi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalktığı düşük riskli iller hangileri?

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalktığı orta riskli iller hangileri?

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam ettiği iller hangileri?

Pazar günü sokağa çıkma yasağının devam ettiği iller yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde devam edecek. Bu illerde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkarken, pazar günü ise sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan yüksek riskli iller hangileri?

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan çok yüksek riskli iller hangileri?

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

Türkiye’nin korona risk haritası

Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı)