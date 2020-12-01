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Aktüel Hafta sonu yapılacak açık öğretim lisesi sınavları ertelendi
Aktüel

Hafta sonu yapılacak açık öğretim lisesi sınavları ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:11:34 -
Hafta sonu yapılacak açık öğretim lisesi sınavları ertelendi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

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