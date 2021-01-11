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Gündem Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?
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Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasakları ne zaman biter? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Milyonlarca kişi vakalardaki azalma sebebiyle kısıtlamalarını kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırıyor. Peki, hafta sonu yasağı ne zaman biter?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 17:04:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Salgın sebebiyle dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insan yaşamını yitiriyor. Ülkemizde vaka sayıları ekim ve kasım aylarında artış gösterice önemli tedbir kararları alındı. Aralık ayından bu yana hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vakalar azalmaya başlayınca milyonlarca kişi yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, koronavirüs yasakları ne zaman kalkar?

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Koronavirüs yasaklarının kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Kısıtlamalar konusunun kabine toplantısında masaya yatırılacağı gelen haberler arasında. Yılın ilk kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Toplantının ardından alınan karaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

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