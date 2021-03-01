Milyonların beklediği kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırıldı mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkacak, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek” dedi.