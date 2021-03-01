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Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasakları kalktı mı?
Yaşam

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları kalktı mı?

Sokağa çıkma yasakları kaldırıldı mı? Milyonların beklediği sokağa çıkma yasaklarının durumu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasakları kaldırıldı mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasakları kalktı?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 20:31:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasakları kalktı mı?

Milyonların beklediği kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırıldı mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları kalktı mı? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkacak, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek” dedi.

 

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