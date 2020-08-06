Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 15 şehirde sokağa çıkma yasağının uygulanacağına ilişkin sosyal medyada binlerce yazı yazıldı ve fotoğraf paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili, belgenin sahte olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Peki ama sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının detayları nelerdir? Hangi şehirlerde sokağa çıkmak yasak? Hafta sonu yasakları ne zaman hangi tarihte uygulanacak? Belge sahte mi gerçek mi? İşte merak edilen detaylar...
Sosyal medyada 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının başlatılacağına ilişkin bir genelge fotoğrafı paylaşılmaya başlandı. Twetter gündeminde de bu konu çok konuşulunca İçişleri Bakanlığı'nca açıklama yapıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı resmi twetter hesabındana, "Sahtedir .Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur" şeklinde bir tweet yayınladı.