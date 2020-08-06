Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması...

Sosyal medyada 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının başlatılacağına ilişkin bir genelge fotoğrafı paylaşılmaya başlandı. Twetter gündeminde de bu konu çok konuşulunca İçişleri Bakanlığı'nca açıklama yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı resmi twetter hesabındana, "Sahtedir .Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur" şeklinde bir tweet yayınladı.