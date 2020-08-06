Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Akdere'deki semt pazarında "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı. Bakan Soylu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, ''Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz. Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım." uyarısında bulundu.

Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağına ilişkin ''Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Yasak gündemimizde yok'' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."