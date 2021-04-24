Hafta sonu market çalışma saatleri kaç? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24-25 Nisan 2021 hafta sonu bakkal ve marketlerin çalışma saatleri

Hafta sonu market çalışma saatleri kaç?

24 Nisan 2021 Cumartesi günü ve 25 Nisan 2021 Pazar günü yine 81 ilin tamamında sokak kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama kapsamında vatandaşlara market ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için muafiyet tanınacak.

Kısmi kapanma genelgesinde yer alan ifadelere göre “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.”

Yani hafta sonu bakkal ve marketler saat 10:00’da açılacak, saat 17:00’de kapanacak.