  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hafta sonu market çalışma saatleri kaç? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Yaşam

Hafta sonu market çalışma saatleri kaç? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu marketler saat kaçta kapanacak? Marketlerin çalışma saatleri sokağa çıkma yasağı ile birlikte güncellendi. 24 Nisan market çalışma saatleri merak ediliyor. Marketler kaça kadar açık? İşte marker çalışma saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-04-24 00:54:00 -
Hafta sonu market çalışma saatleri kaç? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24-25 Nisan 2021 hafta sonu bakkal ve marketlerin çalışma saatleri

Hafta sonu market çalışma saatleri kaç?

24 Nisan 2021 Cumartesi günü ve 25 Nisan 2021 Pazar günü yine 81 ilin tamamında sokak kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama kapsamında vatandaşlara market ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için muafiyet tanınacak.

Kısmi kapanma genelgesinde yer alan ifadelere göre “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.”

Yani hafta sonu bakkal ve marketler saat 10:00’da açılacak, saat 17:00’de kapanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'lilerden çok sert Canan Kaftancıoğlu tepkisi: CHP Ermeni milliyetçileri tarafından yönetiliyor!
Siyaset

CHP'lilerden çok sert Canan Kaftancıoğlu tepkisi: CHP Ermeni milliyetçileri tarafından yönetiliyor!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda paylaştığı twitter mesajında yaptığı 'Ermeni soykırımı' göndermesi, bu 23..
Bir kripto para borsası daha işlemleri kapattı!
Ekonomi

Bir kripto para borsası daha işlemleri kapattı!

Thodex'in ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası iflasın eşiğinde olduğunu belirterek faaliyetlerini durdurma kararı aldığını aç..
Boruyu patlattık ama şu suyun güzelliğine bakın
Yerel

Boruyu patlattık ama şu suyun güzelliğine bakın

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede boru patladı ve borudan çıkan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay