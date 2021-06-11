Hafta sonu korona aşısı yapılıyor mu? Pazar gününe aşı randevusu veriliyor mu?
Cumartesi pazar günü aşı randevusu veriliyor mu? Aşı tedarikleriyle birlikte haziran ayında aşılamada ciddi bir hıza ulaşıldı. Son günlerde yeni gruplarda aşı randevu sistemi açıldı. Hafta içi yoğun bir şekilde çalışanlar ise hafta sonu aşı olup olamayacaklarını merak ediyor. Hafta sonu aşı yaptırabilir miyim?
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 14 Ocak’tan itibaren aşılama uygulaması başladı. Aşılama hızı tedarik sorunu sebebiyle nisan ve mayıs aylarında düşüş yaşadı. Haziran ayıyla birlikte söz verilen teslimatlarına gerçekleşmesiyle aşıda hız kazanıldı. Son birkaç gündür aşılamada yeni yaş grupları açıldı. Peki, hafta sonları aşı yapılıyor mu?
Hafta sonu korona aşısı yapılıyor mu? Pazar gününe aşı randevusu veriliyor mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız." bilgisini paylaştı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs aşıları hastanelerde ve sağlık ocaklarında yapılıyor. Hafta sonu için hastanelerden aşı randevu almanız mümkün.
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