Yerel Hafta sonu hava nasıl olacak? Şemsiye taşımanıza...
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve parçalı bulutlu havanın yerini, pazar gününden itibaren batı bölgelerden giriş yapacak olan yağışlı sisteme bırakması bekleniyor.

 

Güncel Meteoroloji verilerine göre, pazar günü Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusu parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun iç ve batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen sıcaklık değerleri Ankara'da 9-10, İstanbul'da 14-15, İzmir'de 17-18, Antalya'da 21, Adana'da 19, Diyarbakır'da 11-13, Samsun'da 14-15, Erzurum'da 7-8 derece civarında seyredecek.

