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Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?
Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Yağmur yağacak mı? Hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerde havanını nasıl olacağını merak ediyor. Özellikle barajları alarm veren İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerde vatandaşlar yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’da yağmur yağacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 09:56:00 -
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Vatandaşlar hafta sonu havanını nasıl olacağını merak ediyor. Son haftayı yağmur ve kar ile geçiren İstanbul’da yağmurların devam edip etmeyeceği merak konusu.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

Batısında çok bulutlu hava beklenen bölgede, Edirne ve Kırklareli çevreleri, zamanla Tekirdağ'da yer yer yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinde de yer yer yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatıdan (lodos) yönlerden orta kuvvette, batı kesimlerinde kuvvetli eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

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