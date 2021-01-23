Hafta sonu yağmur yağacak mı? Vatandaşlar hafta sonu havanını nasıl olacağını merak ediyor. Son haftayı yağmur ve kar ile geçiren İstanbul’da yağmurların devam edip etmeyeceği merak konusu.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

Batısında çok bulutlu hava beklenen bölgede, Edirne ve Kırklareli çevreleri, zamanla Tekirdağ'da yer yer yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinde de yer yer yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatıdan (lodos) yönlerden orta kuvvette, batı kesimlerinde kuvvetli eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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