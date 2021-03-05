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Yaşam Hafta sonu hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?
Yaşam

Hafta sonu hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?

Cumartesi pazar sokağa çıkma yasaklarının olduğu iller | Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. İllerdeki vaka sayılarına göre normalleşme adımları atıldı. Bu sebeple milyonlarca kişi hangi şehirlerde sokağa çıkma yasaklarının olacağını merak ediyor. Bu hafta onu hangi illerde sokağa çıkma yasakları uygulanacak? Sokağa çıkma yasağı olan iller

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:08:00 -
Hafta sonu hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart 2020’de tespit edildi. Salgında birinci yıla kısa bir süre kala ülkemizde yerinde karar dönemine geçildi. 1 Mart itibariyle illerdeki vaka sayılarına göre şehirler bazında kısıtlama kararları uygulanıyor. Milyonlarca kişi bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasaklarının olacağını araştırıyor. Peki, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak?

Hafta sonu hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?

81 ilde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağaçıkma yasağı devam ediyor.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise Cuma akşamı 21.00’de başlayan yasak cumartesi 05.00’te sona erecek. Cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanmayacak. Ancak cumartesi 21.00’de başlayacak yasak pazartesi 05.00’de sona erecek.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.  

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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