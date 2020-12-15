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Yaşam Hafta sonu balıkçılar açık mı? | Sokağa çıkma yasağında balıkçıya gitmek yasak mı?
Yaşam

Hafta sonu balıkçılar açık mı? | Sokağa çıkma yasağında balıkçıya gitmek yasak mı?

Sokağa çıkma yasağında kimler markete, bakkala gidebilir? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar cuma akşamından pazar sabahına kadar süren kısıtlamada hangi dükkanların açık olduğunu araştırıyor. Hafta sonları balıkçılar açık mı? | Hafta sonu balık satışı var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:54:00 -
Hafta sonu balıkçılar açık mı? | Sokağa çıkma yasağında balıkçıya gitmek yasak mı?

Balıkçılar hafta sonu açık mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta sonları 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonları marketler, fırınlar, kasaplar, kuruyemişçiler vs 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar balıkçıların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, hafta sonu balıkçılar açık mı?

Hafta sonu balıkçılar açık mı? | Sokağa çıkma yasağında balıkçıya gitmek yasak mı?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da çevrimiçi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günlerinde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

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