Hafta sonu günlerinin yaklaşmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. Cumartesi ve Pazar yasak var mı sorusu yoğun ilgi görürken, 27-28 Mart 2021 günleri için belirlenen kısıtlamalar belli oldu.

Hafta sonu 27-28 Mart sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi açıklanmıştı. İçişleri'nin açıklaması ve risk haritası akabinde, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Buna karşın, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise hafta sonu yasak kısıtlaması belirli şartlara göre devam ediyor. İşte 27-28 Mart sokağa çıkma kısıtlaması bulunan iller...

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli iller hangileri?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.