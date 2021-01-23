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Yaşam Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?
Yaşam

Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu yasağı uygulaması koronavirüs önlemleri kapsamında devam ediyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı, hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu cuma akşamı başlayıp pazartesi sabah 05:00’e kadar devam ediyor. Peki, Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 22:13:00 -
Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

'Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?' soruları vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor.

Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Vatandaşlar belirli saatlerde, evlerine en yakın market, fırın, manav ve kasap gibi işletmelere gidebiliyor. Kısıtlamalardan muaf tutulan kişiler hariç herkesin hafta sonu sokağa çıkması yasak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.’ dedi.

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