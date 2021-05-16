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Yaşam Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaç oldu? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri
Yaşam

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaç oldu? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama saatleri değişti. çişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre; hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri merak ediliyor. Peki, genelgeye göre Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaç oldu? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:27:00 -
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaç oldu? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma dönemi yarın (17 Mayıs Pazartesi) sona eriyor. 17 Mayıs'ta bitmesi öngörülerek düzenlenen tam kapanma tedbirlerinden sonra uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle anlatıldı. Bun göre sokağa çıkma saatleri de değişti...

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaç oldu?

İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

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