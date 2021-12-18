Hafızayı 10 yaş gençleştiriyor! Bu bitki çayını her gün için

Bitki çayları özellikle kış mevsiminde daha fazla tüketiliyor. Bazı bitkilerin ise hafızayı güçlendirme özelliği vardır. İşte hafızayı güçlendiren o bitki ve çayı...

Hafızayı güçlendiren bitki çayı

Adaçayı, diş plağının büyümesini teşvik eden mikropları öldürebilen antimikrobiyal özelliğe de sahip.

Sıcak basması veya sinirlilik gibi menopoz semptomlarının yoğunluğunu ve sıklığını azaltmaya yardımcı oluyor.

Hem genç hem de yaşlı yetişkinlerde adaçayı, hafızayı kuvvetlendirmeye ve beyin işlevini arttırmaya destek görevi görüyor.

Adaçayının ağız, kolon, karaciğer, göğüs, deri ve böbrek de dahil olmak üzere belirli kanser türleriyle savaşabileceği kanıtlanmış.