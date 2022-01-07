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Gündem Hafızasını yitirmiş binlerce kadından Aysel Tuğluk için imza kampanyası!
Gündem

Hafızasını yitirmiş binlerce kadından Aysel Tuğluk için imza kampanyası!

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın yılmaz savunucusu Aysel Tuğluk için bir araya gelen bin kadın, "Tuğluk serbest bırakılsın" diyerek imza kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 21:49:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Kandıra'da cezasını çeken Aysel Tuğluk, fırsat bulduğu her platformda bebek katili Abdullah Öcalan'ı savunup terör örgütü PKK'yı destekledi. Çözüm sürecindeki hemen her konuşmasında "Kürdistan'a özerklik" çağrısı yapıp, bir dönem CNN canlı yayınında "PKK terör örgütü değildir." açıklamasında bulunan Tuğluk, hiçbir platformda eli kanlı örgütü güzelleyip desteklemekten geri durmadı.

İmza kampanyası başlattılar!

HDP tarafından Aysel Tuğluk'un hafıza sorunu yaşadığı gerekçesi ile serbest bırakılması kampanyasına, hafızasını yitirmiş bin kadın tarafından da destek verildi.

Cezaevinde hafıza kaybı yaşadığı öne sürülen PKK destekçisi Tuğluk için imza kampanyası başlatıldı.

Aralarında, siyasetçi, akademisyen, gazeteci, işçi ve farklı meslek gruplarından kadınların olduğu bin kişi, bir metin hazırlayarak imza attı. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın destekçisi Aysel Tuğluk'u güzelleyen bin kadın, hazırladıkları metinde şu ifadeleri kullandı:

"Aysel kadınların yoldaşı, kız kardeşi. Aysel’in hayatının bu şekilde riske edilmesine daha fazla sessiz kalamayız. Seyirci olamayız. Hayatın ve mücadelenin her alanından 1000 kadın olarak herkesi Aysel için ses vermeye davet ediyoruz. Aysel için geç kalmış olmak istemiyoruz. Gözyaşı dökmek istemiyoruz."

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