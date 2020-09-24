Hafızalardan silinmeyecek! Akdeniz'deki savaşı Türkiye kazandı

Koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan turizm sektöründe dünyanın en önemli turistik merkezlerden biri olan Antalya önemli bir yere sahip.

2019’da turizmde önemli rakamların yakalandığı Antalya, 2020 yılı içinde 18 milyon turist hedefi belirlemişti ancak Çin’in Wuhan kentinden çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle bu yıl geçen sene oranla sönük geçti.

Koronavirüs tedbirleriyle ciddi kaybın yaşandığı turimzde 10 Ağustos'ta Rusya'dan direkt uçuşların başlamasıyla birlikte Antalya başta olmak üzerw Türkiye’nin turizm merkezleri de hareketlendi.

2020 yılının başından itibaren 22 Eylül tarihine kadar 170 ülkeden 2 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı"Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ile pandemi döneminde "sağlıklı” tatil için tercih edilen adreslerden birisi oldu.

Antalya ilk sırada

Türkiye’nin en önemli turizm merkezi olma özelliğine sahip olan Antalya, 30 Akdeniz ülkesinin turizm destinasyonları arasında da liste başında yer almayı başardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm sektörünün koronavirüs pandemizi sebebiyle zor bir dönem geçirdiğini belirtti.

Dünyanın en önemli ilk üç turizm bölgesinden biri olan Akdeniz ülkelerinin, yılda yarım milyar ziyaretiyi ağırladığını hatırlatan Yavuz, koronavirüs nedeniyle yüzde 72'lik bir kaybın yaşandığını kaydetti.

İspanya, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Fas, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kıbrıs, Tunus, Mısır ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 30 Akdeniz ülkesinin koronavirüse karşı tedbir almaya çalıştığını ancak bir yandan da Akdeniz’deki turizm pastasından pay kapmaya kapmaya çalıştığını söyledi.