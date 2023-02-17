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Medya Hafız yazardan çok büyük terbiyesizlik! Gerçekleri böyle gizledi
Medya

Hafız yazardan çok büyük terbiyesizlik! Gerçekleri böyle gizledi

Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki baş tetikçilerinden Karar yazarı Mehmet Ocaktan, önceki gece deprem felaketinin yaralarını sarmak için düzenlenen ‘tek yürek’ yardım kampanyasını "içi sızlayarak" izlediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 10:01:00 -
Hafız yazardan çok büyük terbiyesizlik! Gerçekleri böyle gizledi

 

Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki baş tetikçilerinden Karar yazarı Mehmet Ocaktan, önceki gece deprem felaketinin yaralarını sarmak için düzenlenen ‘tek yürek’ yardım kampanyasını "içi sızlayarak" izlediğini belirtti.

Söz konusu kampanyayı "şov" olarak nitelendirerek asıl şovu kendisi yapan Ocaktan, Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın 1999 depreminin ardından düzenlenen yardım kampanyasına da katıldığını gizleyip özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Bu kampanya ile bir kez daha ortaya çıktı ki insanlar iktidarın bir şekilde bulaştığı bu tür kampanyalara coşku ile katılmıyorlar.

Neredeyse Türkiye’deki bütün televizyon ve radyoların katıldığı organizasyonda sadece 115 milyar lira toplanabildi. Bunun da 86 milyarı devlet bankaları ve kamu kurumlarına ait. Merkez Bankası 30 milyar, Ziraat Bankası da 20 milyar lira bağışladı. Yani devletin ve milletin parasını bağışladılar. Oysa devlet zaten bu işleri yapmakla yükümlü, görevi o…

İktidar eliyle beslenen iş dünyasının belli isimlerinin verdiği paraları da çıkardığınızda geriye 15 milyar liralık bir meblağ kalıyor ki bu gerçekten hüzün verici. Ülkede büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan geniş iş dünyasının, esnafın, sanatkarın, yani 85 milyonun gücü sadece 15 milyardan ibaret olamaz. (...)"

 

 

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Yorumlar

serdar

Hafız değil KÖR'müş

Akşehirli

Ya valla kusura bakmayın da sayın Ocaktan, ben de sizin ve sayın Davutoğlu'nun rezil hallerinize çok acıyorum ve içim çok sızlıyor. Sayın Davutoğlu'nun, sizin ve Gelecek Partinizin geleceğini düşününce de hepten içim sızlıyor. Hele de yedili masanın kuryesi olmanız, bırakın içimin sızlamasını kalbime kan ağlatıyor. Bir de sayın Kılıçdaroğlu bir yandan, siz bir yandan, sayın Akşener bir yandan yalanlarla âbâd olmaya çalışmanız yok mu yüreğime kor ateşler düşürüyor. Yaaa sayın Ocaktan işte böyle.
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