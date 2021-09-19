Hafız Bilal’in gözü Türkiye birinciliğinde

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Kur’an Kursları Hafızlık Yarışması’nda ilçe, il ve bölge birincisi olan Erdem, İzmir’de 20 Eylül’de düzenlenecek Türkiye finali için çalışıyor. Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Erdem, Türkiye finaline yoğun bir şekilde hazırlandığını dile getirerek, “Sabah namazında kalkıyordum ve yaklaşık 8 saat çalışıyordum. Okul derslerimi de ihmal etmiyordum. Daha sonra hafız oldum. Yarışmalara girdim. İlk önce kurstan birinci çıktım. Ondan sonra ilçe, il birincisi ve bölge birinci oldum. Şimdi Türkiye finali İzmir’de yapılacak. İnşallah İzmir’de birinci olacağım” diye konuştu.

“Bilal’in hafızlığı çok güzel”

Behcet Hattapoğlu Yatılı Erkek Kur’an Kursu hafızlık hocası Halil Çelik de “Bilal hem okul hem de hafızlık derslerini birlikte çok başarılı bir şekilde götürdü. Bu aşamada kısa bir sürede hafızlığı bitirmiş oldu. Bilal’in hafızlığı çok güzel. İnşallah Türkiye finalinde de birincilik bekliyoruz” ifadesini kullandı.