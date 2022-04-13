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Aktüel Hadise’nin yolu da imama düştü
Aktüel

Hadise’nin yolu da imama düştü

Müstehcenlik konusunda din alimlerini ve imamları dinlemeyen Hadise’nin yolu da imama düştü. Evlilik hazırlığında olan şarkıcı Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile dini nikah kıydı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 18:26:00 - 2022-04-13 18:37:25
Hadise’nin yolu da imama düştü

Şarkıcı Hadise Açıkgöz ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'in geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı. 

Mehmet Dinçerler ile Hadise, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Tv100'ün haberine göre Hadise, nişanlısının kardeşi Tuğba'nın düğününden kısa bir süre önce Dinçerler ile dini nikah kıydığı iddia edildi.

Evlenmek için çok beklemek istemediği aktarılan çiftin şu sıralar düğün mekanı arayışında oldukları aktarıldı.

Şarkıcı Hadise Açıkgöz ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında nişanlanmıştı.

 

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Yorumlar

MUAZ

Akit akit sen yapma bari!.. İmam nikahı ne ya!.. İmamın nikâhı diye bir nikah yok dinimizde. "Dini nikah" diye vereceksin haberi...

Çoban

Bu kişi gerçekten Hadise mı?
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