Hadise’nin yolu da imama düştü
Müstehcenlik konusunda din alimlerini ve imamları dinlemeyen Hadise’nin yolu da imama düştü. Evlilik hazırlığında olan şarkıcı Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile dini nikah kıydı.
Şarkıcı Hadise Açıkgöz ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'in geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.
Mehmet Dinçerler ile Hadise, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Tv100'ün haberine göre Hadise, nişanlısının kardeşi Tuğba'nın düğününden kısa bir süre önce Dinçerler ile dini nikah kıydığı iddia edildi.
Evlenmek için çok beklemek istemediği aktarılan çiftin şu sıralar düğün mekanı arayışında oldukları aktarıldı.
Şarkıcı Hadise Açıkgöz ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında nişanlanmıştı.