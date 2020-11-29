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Aktüel Hadis alimi Ali Osman Koçkuzu vefat etti
Aktüel

Hadis alimi Ali Osman Koçkuzu vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-11-29 20:58:39 -
Hadis alimi Ali Osman Koçkuzu vefat etti

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu, hayatını kaybetti.

Koçkuzu'nun cenazesi, Araplar Ak Camisi'nde kılınan namazın ardından Araplar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssattar Yarar, Konya sivil toplum temsilcileri, ilahiyat fakültesindeki akademisyenler, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Konya medreselerinde yetişen müderrislerin son talebelerinden, hadis alimi Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu, çok sayıda öğrenci ve akademisyenin yetişmesine öncülük etti.

Konya'nın Karatay ilçesinde 1936'da dünyaya gelen Koçkuzu, Konya'nın manevi mimarlarından Hacıveyiszade Hacı Mustafa Sabri Kurucu Hocaefendi'nin tedrisinde yetişti. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden 1963'te mezun olan Koçkuzu, 1988'de profesör oldu. Koçkuzu'nun başkanlığında kurulan "İlahiyat Eğitimi Destek Programı Kapsamında" sınavla alınan öğrencilere Arapça kaynaklardan temel İslami ilimler okutuldu. Dekan yardımcılığı, Temel İslam Bilimleri Başkanlığı ve Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Koçkuzu, 2004 yılında emekli oldu.

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