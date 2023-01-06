Hadi Özışık'tan Hatice Kübra Gümüşel açıklaması! "Akit bir fotoğraf yayınladı diye..."

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan "kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasına karşın, Hatice Kübra Gümüşel'in Kadir İstekli ile mutlu mesut düğün fotoğraflarını yayınlayan Yeni Akit Gazetesi, tarikat ve cemaat düşmanlarının hedefi oldu.

CHP'ye yakın medya ile tarikat ve cemaat düşmanlığında buluşan sosyal medya kullanıcıları, Akit'in Hatice Kübra Gümüşel'i hedef gösterdiğini iddia etti.

Müslüman ülkede bu ne cesaret?

Öte yandan, daha önceki beyanlarında yüzde 95'i Müslüman olan bir ülkede ezana, camilere ve Müslümanların birçok değerine düşman olduğunu açıklamaktan çekinmeyen Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, çirkin bir iftira ile Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'yı hapse attırdıkları gibi, Akit Medya çalışanları için "Sizin de yeriniz zindanlar" ifadelerini kullanarak haber hakkında Hatice Kübra Gümüşel'i hedef göstermek gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu.

Hatice Kübra Gümüşel'in, hafızlık eğitimi alırken gelenekler gereği bir hediye olarak giydiği gelinlikli fotoğrafını kullanmaktan hicap etmeyip, Akit'i Hatice Kübra'yı hedef göstermekle suçlayanlara cevap İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'tan geldi.

Hadi Özışık'tan tarikat düşmanlarına tepki"

Hadi Özışık yaşanan sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını talebesi olan Kadir İstekli ile evlendirdiği iddia edilmişti. Bunun üzerine kıyamet kopmuştu. Her ikisi de tutuklandı, İsmailağa Cemaati üzerinde tepinenlerin de içi azıcık soğudu. Mahkeme 2023 yılında görülecekti, o da 30 Ocak'a alındı.

Yeni Akit gazetesi bu işin peşini hiç bırakmadı. "İftira, yalan.." Her şey söylediler bugüne kadar. Ali Karahasanoğlu da bu konuda birçok yazı yazdı. Ve fakat son manşetlerinde o 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızla Kadir İstekli'nin fotoğraflarını yayınladılar.

Tabi bu fotoğraflar yayınlanınca, sol cenah "Kızı hedef gösterdiler" diye hemen harekete geçti. Siz o kızın o küçücük görüntüsünü, gelinlikli halini masaya yatırdığınızda, "Bu fotoğraftan sonra Türkiye ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak" diyerek toplumu ayaklanmaya çağırdığınızda kimseyi hedef göstermiyordunuz tabi. Yeni Akit gazetesi bir fotoğraf albümü yayınladı diye bu kızı hedef göstermiş oldu, öyle mi?

Küçücük çocuğun hediye gelinlikle çektirdiği fotoğrafı kullanmaktan hicap etmeyenler, "6 yaşında evlilik" yalanını arsızca sürdürüyor.