Hadi oradan Deniz Zeyrek! Bırak bu ayakları aslanım

Manipülasyon ve provokasyonla haberciliği karıştıran Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, tıpkı kendisi gibi düşünen solak televizyon kanallarına RTÜK tarafından verilen yerinde cezaları eleştirdi.

Zeyrek, RTÜK'ün, trollerin işaretiyle ceza verdiğini idda ettiği maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"İktidar, bütün eleştirilere rağmen afetle mücadeleden esirgediği kaynakları, kendi hakkında “olumlu kanaat oluşturma”, muhalefete, gazetecilere, akademisyenlere “saldırma, göz dağı verme, itibarsızlaştırma” amacıyla sosyal medya trollerine akıtmaya devam ediyor. RTÜK de trollerin işaretiyle gerçekleri halka duyurmaya çalışanlara ceza yağdırıyor. Halk TV ve Tele 1’le birlikte cuma geceleri Doğan Şentürk moderatörlüğünde Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Nevşin Mengü’nün katılımıyla Fox TV’de yaptığımız Orta Sayfa programına da para cezası verildi. Gerekçesi ne biliyor musunuz? “Özgürce kanaat oluşturmayı engellemek.” Ne diyebilirim ki? İktidar “Özgürce kanaat oluşturmak” derken kendisiyle ilgili “Olumlu kanaat oluşturmayı” anlıyor."

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