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Medya Hadi oradan Deniz Zeyrek! Bırak bu ayakları aslanım
Medya

Hadi oradan Deniz Zeyrek! Bırak bu ayakları aslanım

Manipülasyon ve provokasyonla haberciliği karıştıran Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, tıpkı kendisi gibi düşünen solak televizyon kanallarına RTÜK tarafından verilen yerinde cezaları eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 10:00:00 -
Hadi oradan Deniz Zeyrek! Bırak bu ayakları aslanım

Manipülasyon ve provokasyonla haberciliği karıştıran Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, tıpkı kendisi gibi düşünen solak televizyon kanallarına RTÜK tarafından verilen yerinde cezaları eleştirdi. 

Zeyrek, RTÜK'ün, trollerin işaretiyle ceza verdiğini idda ettiği maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"İktidar, bütün eleştirilere rağmen afetle mücadeleden esirgediği kaynakları, kendi hakkında “olumlu kanaat oluşturma”, muhalefete, gazetecilere, akademisyenlere “saldırma, göz dağı verme, itibarsızlaştırma” amacıyla sosyal medya trollerine akıtmaya devam ediyor. RTÜK de trollerin işaretiyle gerçekleri halka duyurmaya çalışanlara ceza yağdırıyor. Halk TV ve Tele 1’le birlikte cuma geceleri Doğan Şentürk moderatörlüğünde Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Nevşin Mengü’nün katılımıyla Fox TV’de yaptığımız Orta Sayfa programına da para cezası verildi. Gerekçesi ne biliyor musunuz? “Özgürce kanaat oluşturmayı engellemek.” Ne diyebilirim ki? İktidar “Özgürce kanaat oluşturmak” derken kendisiyle ilgili “Olumlu kanaat oluşturmayı” anlıyor."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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Yorumlar

Nadim hatipoğlu

NE DERSENİZ DEYİN NE SÖYLERSENİZ SÖYLEYİN İNANIN ARTIK SOL VE YANDAŞLARININ BİR KELİMESİNE DAHİ ALDIRIŞ EDİP İNANAN YOK BUNLARIN DEDİĞİ GİBİ OLSA MİLLETİMİZ BUNLAR GİBİ İFTİRACI VE CAHİL DEĞİL OLANI GÖRÜYOR.VE BİLİYOR.

Arif

Deniz zeyrk laf ebeliyi yapıyrsunuz hüriyet vijdan adalet sizlerde cunkü sizler zengin çoçuklarsnız sizlere atış serbest fakirler akılandı herşeyi göriyor yok artık öyle kül yutscak yagma anladınmı
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