Haddini fazlasıyla aştı! Finlandiyalı diplomattan Türkiye hakkında skandal sözler

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den veto gelmiş, iki İskandinav ülkesinin teröre destek vermeyeceklerini belirtmesinin ardından ise Türkiye NATO yoluna yeşil ışık yakmıştı.

PKK sempatizanlarının adeta yuvası olan İsveç'te ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alçak bir saldırı düzenlenmiş, bunun ardından da Türkiye'den ciddi tepkiler gitmişti.

Türkiye ile ilgili skandal sözler

Konuyla ilgili Finlandiya'daki bazı isimlerden ise tepki geldi. İsveç gazetesi Aftonbladet, Finlandiyalı diplomat Tommy Westerlund'un açıklamalarına yer verdi.

Skandal açıklamalarda bulunan Westerun, "İsveç ve Finlandiya gibi yetenekli ülkeler söz konusu olduğunda Türkiye'nin bu kadar büyütülmesi iğrenç. Sınırı korumak gerekiyor. NATO üyeliği zaten gelecek, ABD de yanımızda" dedi.

Aynı şekilde Finlandiyalı politikacı Eva Biadet ise "Erdoğan'a bize baskı yapmanın mümkün olmadığını göstermeliyiz" dedi.

PKK gösterilerine "ifade özgürlüğü" dedi

Bunun yanı sıra bazı isimler ise PKK sempatizanlarının yaptığı hadsiz gösteriyi 'ifade özgürlüğü' olarak nitlelendirdi.

Ancak Finlandiya hükümeti ise bu düşüncelerin tam aksine Türkiye'ye destek veren konuşmalarda bulundu. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Haavisto, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında bir çalışma grubu oluşturulduğunu anımsattı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, terör örgütü PKK'nın hem İsveç'te hem de Finlandiya'da yasaklı olduğunu belirterek, "Umuyoruz ki Türkiye'nin bu konudaki endişelerini giderebiliriz" dedi.