Haçlıların beslediği dernekten Mansur ve terör sevicilerin yönetimindeki TTB’ye ödül!

Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye Şubesi (Transparency Int'lTR), 2020 yılı Şeffaflık Ödüllerini Mansur Yavaş ile Türk Tabipler Birliğine layık gördü. 15 Aralık’ta verilecek ödülleri özellikle 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde açıklayarak da Türkiye’ye yönelik algı çabasına girişti.

Dernekten yapılan açıklamada, ülkücü kimliğiyle tanınmasına rağmen, HDP ve İP’in yardımıyla CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş’ın, sosyal hesap verebilirlik ve erişilebilir karar alma anlayışı ile örnek bir yönetim sergilediği belirtilerek “Başkentin yönetiminde şeffaflığın ve katılımcılığın evrensel ölçütlerde uygulanıyor olması, güçlü demokrasi deneyimini yeni kuşaklara aktarmakta ve yurttaşların, kamu kurumlarına ve idari süreçlere güvenini yeşertmektedir. 2020 Şeffaflık Özel Ödülünü Mansur Yavaş’a sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” denildi.

Terör seviciler de ödülsüz bırakılmadı

Dernek, Yavaş’ın yanı sıra terör örgütü PKK/YPG’ye karşı Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkan bir bildiri yayınlayarak, “Savaşın bir halk sağlığı sorunu” ifadelerini kullanan Türk Tabipler Birliği’nin terör sevici politikalarını görmezden gelerek Türk Tabipler Birliğini de ‘Şeffaflık Ödülü’ne layık gördü. Ödüle ilişkin açıklamada, “Küresel salgın, şeffaflığın yaşamsal önemini çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. Süreç yalnızca salgın verilerinin değil, karar alma süreçlerinin de şeffaf olmasının toplum adına ne kadar büyük bir kazanım olacağını göstermiştir. Türk Tabipleri Birliği, sahada halk sağlığı, kamuoyu önünde de şeffaflık ve veriye dayalı, katılımcı karar alma mekanizmaları için gurur verici bir mücadele yürüterek sivil toplum örgütlerinin demokrasi adına ne kadar vazgeçilmez olduğunu tekrar göstermiştir. Kurumsal kategoride 2020 Şeffaflık Ödülünü Türk Tabipleri Birliğine sunuyor ve tüm sağlık çalışanları ile birlikte bir kez daha şeffaflık talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Başkanı da terörden hapis cezası aldı

Şeffaflık Ödülleri’nin kimlere verileceği konusunda yapılan açıklamada, “Yolsuzluğa karşı mücadeleye dair çalışmaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik gibi iyi yönetişim ilkelerinin yaygınlaştırılması için, bireysel ya da kurumsal eylem ve girişimleri desteklemek amacıyla verilmektedir” şeklindeki ifadeler dikkat çekiyor. Bu ifadelere rağmen ödülün, ‘Terör örgütü propagandası yapmak”tan hapis cezasına çarptırılan Şebnem Korur Fincancı’nın başında bulunduğu ve üzerine vazife olmayan her konuda ahkam kesen Türk Tabipler Birliğine layık görülmesi, üstelik ödülün 9 Aralık’ta açıklanması, özellikle ilginç bulundu.

Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E. Oya Özarslan, ödül duyurusunda “Daha iyi ve temiz bir dünya yaratılması konusunda önemli çalışmalar yapan, yolsuzlukla mücadeleyi yüksek sesle dile getiren kişi, kurum ve gazetecilere minnettarız. 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde, topluma örnek olan herkes bu mücadelenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.