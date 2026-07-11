Dev gemi yüzlerce yolcusuyla Marmaris'te
Marshall Adaları bayrağını taşıyan "Regatta" isimli kruvaziyer gemisi, 481 turistle birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Marshall Adaları bayrağını taşıyan "Regatta" isimli kruvaziyer gemisi, 481 turistle birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 178 metre uzunluğundaki lüks butik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
Gemide, 481 yolcu ve 392 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.
"Regatta"nın, akşam saatlerinde Girit Adası'nın Kandiye Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.
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