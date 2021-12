Haçlı Batı’da 2021 yılı İslâm düşmanlığıyla geçti

Yavuz Selim İstanbul

Özgürlük, barış, inanç hürriyeti gibi kavramların sıklıkla dillendirildiği ABD ve Avrupa’da nüfusun yüzde 8’ini oluşturan Müslümanlar, 2021 yılını İslomofobik saldırılar altında geçirdi. Karalama ve iftira kampanyalarına rağmen dünyada en hızlı yayılan inanç olan yüce İslam’ı hedef alan Haçlılar, 2021 yılını İslam düşmanlığı yılı ilan etti.

İstatistiklere göre; ABD’de yaşayan her 3 Müslümandan 2’si hayatında en az 1 defa İslamofobik saldırıya maruz kaldı. Müslüman kadınlarda İslamofobi tecrübesi yaşayanların oranı yüzde 76,7 olarak ölçüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un göreve gelmesinin ardından son 3 yılda 13 Müslüman kuruluş ve 92 cami kapatıldı. İngiliz medyasında Müslümanlarla veya İslam’la ilgili gazete yayınlarının yüzde 60’ı, TV haberlerinin yüzde 47’si olumsuz içerik taşıyor. Kamusallaşan İslam düşmanlığının 2021 senesi boyunca iğrenç örneklerinin görüldüğü Avrupa ülkelerinde Müslümanlara rahat yüzü gösterilmedi.

Gün İslâm düşmanlığı

2021’in ilk günlerinden itibaren yaşanan İslamofobik olaylar, kayıtlara şöyle geçti...

25 Ocak, Danimarka: Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Aabenraa Camii’ne İslamofobik saldırı düzenlendi.

23 Şubat, İspanya: San Javier kentinde bir cami ateşe verildi ve duvarlarına “İslam’a ölüm!” yazıldı.

23 Şubat, Fransa: Strazburg’daki Eyüp Sultan Camii’nin duvarlarına “İslam’a hayır, köyünüze geri dönün!” yazıları yazıldı.

7 Mart, İsviçre: Yapılan referandumda Müslüman kadınların giydiği peçeyi kamusal alanda takmalarını yasaklayan öneri kabul edildi.

14 Mart, İsveç: Müslüman çocuklara hizmet veren özel eğitim kurumu ateşe verildi.

19 Mart, Fransa: Ramazan ayı öncesinde, kanatlı hayvanların İslami usullere uygun olarak kesilmesi yasaklandı.

Hem İslâm hem Türk düşmanlığı

25 Mart, Güney Kıbrıs: Yunan ayaklanmasının 200. yıldönümünde Limasol’un Yalova köyündeki caminin duvarlarına İslam karşıtı sloganlar ve “Bütün Türklere ölüm” ifadeleri yazıldı.

11 Nisan, Fransa: Nantes şehrindeki Arrahma Camii kundaklandı.

22 Nisan, ABD: New York’ta bir Müslüman öğrencinin yüzüne eve giderken asit atıldı. Genç öğrenci 15 gün hastanede kaldı ve sol gözü kör oldu.

22 Nisan, Fransa: Bordeaux şehrinde Ramazan ayında cami inşaatının duvarına Müslüman karşıtı grafiti çizildi.

26 Nisan, Güney Kıbrıs: 27-29 Nisan’da Cenevre’deki gayriresmi 5+BM toplantısı öncesinde camilerle Müslümanlara ait dini ve kutsal yerler saldırıya uğradı.

Müslüman aileyi aracıyla ezdi

2 Haziran, Avusturya: Dindarları yıpratma maksadıyla üretilen “siyasal İslam” tabiri, Avrupa sokaklarında din düşmanlığının sembolü oldu. Avusturya’da ara sokaklarda resmedilen ‘öfkeli bir Müslüman’ görseli üzerine “Dikkat edin! Siyasal İslam yakında!” yazılı pankartlar asıldı.

7 Haziran, Kanada: Kaldırımda yürüyen Müslüman bir ailenin üzerine kamyonetini süren Haçlı saldırgan, ailenin 4 üyesini şehit etti. Sadece 9 yaşındaki çocuk hayatta kaldı.

4 Temmuz, Fransa: Al Ghazali Institute of the Grand Mosque of Paris isimli İslami kuruluşun duvarlarına İslamofobik sloganlar yazıldı.

7 Temmuz, İspanya: Murcia şehrinde bir cami saldırıya uğradı. Cami duvarına “İslam’a hayır” sloganları yazıldı.

Başörtülü diye oy kullandırılmadı!

25 Eylül, Avusturya: Başörtülü bir kadın, otobüste başka bir kadının sözlü tacizine maruz kaldı. Otobüsten inmesinin ardından kendisini takip eden saldırgan, kadının başörtüsünü çekti ve kendisine tükürdü

26 Eylül, Almanya: Köln’de 21 yaşındaki başörtülü kadın seçmene oy kullandırılmadı. “Demokrasinin” gereği olarak sandık başına giden Müslüman kadına yetkililer “başörtülü olduğu gerekçesiyle” oy kullanma hakkını kullandırmadı.

Ya Fransa ya İslâm

5 Ekim, ABD: California Üniversitesi tarafından 123 bin Müslüman ile yapılan ve Ekim 2021'de yayınlanan bir ankete göre ABD’de yaşayan her 3 Müslümandan 2’si en az bir kere İslamofobi tecrübesi yaşadı. Müslüman kadınlarda bu oran %76.7 oranıyla daha yüksek.

7 Ekim, Fransa: Strazburg’daki Eyüp Sultan Camii inşaatına “Savaş İlanı” isimli bir tehdit mektubu bırakıldı. Mektupta, “Fransa’da İslam ve Müslümanların yeri olmadığı” ve “Müslümanların Fransa’yı ya da dinini seçmesi gerektiği” ifadeleri yer aldı.

islâm nefreti okullara da girdi

10 Ekim, ABD: New Jersey’de bir öğretmen, 2. sınıf öğrencisi Müslüman bir öğrencinin başörtüsünü bütün sınıfın önünde çıkarmaya çalıştı.

13 Ekim, İngiltere: Galler bölgesinde Mart 2020-Mart 2021 döneminde kayıtlara geçen 6 bin 377 nefret suçunun 2 bin 703’lük oranı yani neredeyse yarısının Müslümanlara yönelik olduğu ortaya çıktı.

17 Ekim, Hollanda: En az 10 belediyenin, camileri ve Müslüman kuruluşları özel şirketler aracılığıyla casusvari biçimde araştırdığı ortaya çıktı.

28 Ekim, Yunanistan: Helal et kesimi yasaklandı.

İslamofobiyi raporlayan kuruluşa kilit

29 Ekim, Fransa: İslamofobiyle mücadele eden CRI kuruluşu kapatıldı.

19 Kasım, Almanya: Köln Merkez Camii’ni cuma günü kundaklamak isteyen bir saldırgan cami dışına yanıcı sıvı dökerken ihbar edildi, güvenlik güçleri saldırganın kaçmasına göz yumdu. Polisler, saldırganı yakalayamadı.

1 Aralık, İngiltere: Muslim Council of Britain’s Centre for Media Monitoring (CfMM) medya izleme raporu, ülke medyasındaki İslam düşmanlığını gözler önüne serdi. CfMM raporuna göre İngiltere’deki medya kuruluşlarının Müslümanlarla ilgili yaptıkları haberlerin yüzde 60’ı negatif.

Müslümanları asimile edelim!

1 Aralık, Fransa: Aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, “Fransa’da yaşayan Müslümanların asimile edilmeleri gerektiğini” söyledi.

2 Aralık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: Larnaka Büyük Camii kundaklandı.