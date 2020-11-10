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Aktüel Hacıosman Atatürk Kent Ormanı tüm etaplarıyla açıldı
Aktüel

Hacıosman Atatürk Kent Ormanı tüm etaplarıyla açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:15:19 -
Hacıosman Atatürk Kent Ormanı tüm etaplarıyla açıldı

İSTANBUL (AA) - Hacıosman Atatürk Kent Ormanı, tüm etapları tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılında açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre Hacıosman Atatürk Kent Ormanı yapılan düzenlemelerin ardından tüm etaplarıyla hizmete açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde insanın yaşama bağlığını arttıran bir yeşil alanın şehre kazandırılmasının anlamlı olduğunu belirtti.

Ormanın iki tarafında metro duraklarının bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Etkinlik alanında 1500 metrekarenin üzerinde fitness alanı, çocuk alanı,3 gölet var. Burası kentin Kuzey Ormanları’nın aslında bir parçası niteliğinde. Kuş türlerinin yaşatılması, muhafaza edilmesi gereken de bir nokta. Bu manada özellikle ışıklandırılmasıyla da ilgili de özenle hareket etti arkadaşlarımız. Tabir-i caizse gölge gibi bir gece aydınlatması ile o kuşları rahatsız etmeyecek bir altyapıyla, tümüyle titiz, hassas tüm doğallığını koruyan şekliyle burayı kentimize kazandırdık. Tabii kazandırmak yetmiyor, korumak, geliştirmek, yaşatmak gerekiyor."

Açılışın ardından İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gençlerle yaklaşık 1 kilometrelik "Ata'ya Saygı" yürüyüşü gerçekleştirdi.

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