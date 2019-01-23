Hacı Bayram-ı Veli çevresindeki fuhuş rezaletine kim dur diyecek?

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Ankara Ulus'ta bulunan Hacı Bayram-ı Veli Camii ve türbesinin hemen yanı başında yuvalanan pavyon ve benzeri içkili mekanlar ile yaşanan fuhuş rezaleti vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor.

Manevi değerlerimiz hedefte mi?

Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin ebedi istirahatgahının bulunduğu türbenin hemen yanı başındaki Çankırı Caddesi 'Pavyon' tabir edilen içkili mekanlarla çevrilmiş durumda. Tarihi değerlerimizden Ankara Kalesi'nin de bulunduğu bu semtte fuhuş rezaletinin de yıllardır süregelmesi, akıllara; 'Manevi değerlerimiz hedef mi alınıyor?' sorusunu getiriyor.

Söz konusu çevrede yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, güzelliklerle çirkinliklerin bir arada düşünülemeyeceğini ifade ederek; "İnanın sizin söylediklerinize dikkatlice bakmadım. 1974'ten beri Ankara'dayım. Hacı Bayram-ı Veli'ye giderek oranın manevi havasını solumaya çalışıyorum. Dediğim gibi Çankırı Caddesi'nde; 'Ne oluyor?' inanın bilmiyorum" dedi.

Manevi değerlerimiz etrafında yuvalanan mekanların kasıtlı olduğunu düşünmediğini belirten Başkan Turan; "Doğrudan kasıttır diyemem. Şehrin bakımı yönünden yeterli derecede disiplin gösterilmemesi söz konusu olabilir. Tabii ki güzellikle çirkinliğin bir arada olmasını kimse temenni etmez" ifadelerini kullandı.

Turan sözlerine şöyle devam etti:

"Hacı Bayram-ı Veli çevresinden biraz öteye gidince şehrin imar planına yönelik müspet gayretler de bulabilirsiniz"