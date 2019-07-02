Hacı adaylarına ücretsiz BiP kolaylığı! Kutsal topraklarda kesintisiz iletişim

Turkcell 1GB BiP hediye kampanyasıyla, hac ibadetini yerine getirmek amacıyla önümüzdeki cumadan itibaren Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşların iletişim ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacak. Sunulan hediye sayesinde hacı adayları Türkiye’deki yakınlarıyla BiP üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşıp konuşabilecek, hatta görüntülü olarak görüşüp kutsal topraklardan hasret giderebilecek. Yurtdışında bir ay geçerli, aylık tekrarlanan 1GB BiP hediyesiyle, 2 bin 500 dakikanın üzerinde konuşma ya da 150 dakika görüntülü olarak görüşme yapmak mümkün olacak.

Özel ve alternatif paketler

1GB hediyenin yanı sıra hacı adaylarının kullanılabilecekleri paketler içerisinde değişik seçenekler de yer alıyor. Faturalı veya hazır karta sahip hacı adayları 90 gün geçerli ve içerisinde 150 dakika ve 50 SMS’ten oluşan paketi tarifesine ek olarak 29 liradan kullanabiliyor. Kullanım yaptıkça ödeme yapmak isteyen faturalı Turkcell kullanıcılarına ise Akıllı Dünya Tarifesi de sunuluyor. Bu tarifeyi tercih edecek hacı adayları dakika, SMS ve internet bulunan paketleri satın alarak ayrı ayrı kullanabiliyor. Örneğin 30 dakika/30 SMS ya da 100MB internet olarak ilk kullanımda ücretlendirilecek paketin fiyatı 45 lira olarak sunuluyor.

Günlük paket 49 lira

Hacı adaylarının sadece BiP’te geçerli 1GB hediye datanın dışında diğer internet kullanımları için de paketler bulunuyor. Turkcell hazır kartlı müşterileri aylık 2GB internetin olduğu 100 dakika, 1000 SMS’lik Avantaj Yurt Dışı Paketi’ni tercih edebiliyor. Bu pakete 129 liradan sahip olunabiliyor. Turkcell faturalı hat sahibi hacı adayları ayrıca, Türkiye’deki mevcut tarifelerindeki internet, dakika ve SMS’i bir arada içeren paketlerini tarifelerine ek günlük 49 liraya kullanabiliyor. Hacı adaylarına özel olarak sunulan tarife ve paketler Turkcell mağazalarının yanı sıra Turkcell Müşteri hizmetleri, www.turkcell.com.tr ve SMS üzerinden satın alınabiliyor.