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Aktüel Hacettepe Üniversitesi Ermenistan'ı ve Avrupa'daki İslam karşıtı tutumu kınadı:
Aktüel

Hacettepe Üniversitesi Ermenistan'ı ve Avrupa'daki İslam karşıtı tutumu kınadı:

"Saldırılarını çocuk, kadın, yaşlı demeden bir katliama dönüştüren ve bugüne kadar ilan edilen 3 ateşkesi de ihlal eden Ermenistan ile uluslararası hukuka ve evrensel insanlık değerlerine aykırı şekilde Ermenistan'ı destekleyen ülkeleri ve sessiz kalan uluslararası kurumları kınıyoruz" - "Avrupa'da yaşayan ve farklı dinin mensupları arasındaki saygı, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü içselleştirmiş sessiz çoğunluğun, sorumsuz siyasetçilere ve medya kuruluşlarına gerekli tepkiyi göstereceğine inancımızı ifade ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:40:17 -
Hacettepe Üniversitesi Ermenistan'ı ve Avrupa'daki İslam karşıtı tutumu kınadı:

ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesi Senatosu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırılarını ve bazı Avrupa ülkelerindeki İslam karşıtı tutumu kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 1990'lı yılların başında Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri işgaliyle başlayan istikrarsızlığın, işgalci Ermenistan'ın saldırgan ve pervasız tutumu ile yeni bir boyut kazandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hacettepe Üniversitesi olarak, 12 Temmuz 2020 tarihinde Azerbaycan topraklarına gerçekleştirilen saldırılarla başlayan ve süreç içerisinde saldırılarını çocuk, kadın, yaşlı demeden bir katliama dönüştüren ve bugüne kadar ilan edilen 3 ateşkesi de ihlal eden Ermenistan ile uluslararası hukuka ve evrensel insanlık değerlerine aykırı şekilde Ermenistan'ı destekleyen ülkeleri ve sessiz kalan uluslararası kurumları kınıyoruz."

İşgalci Ermenistan'ın, BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu tutumu karşısında uluslararası toplumun gereken tepkiyi göstermeye davet edildiği açıklamada, sorunun barışçı şekilde Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesinin temenni edildiği aktarıldı.

Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilene kadar haklı davasında dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olacakları vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan bu gelişmeler sırasında, geçmişte yaptıkları düzenlemelerle 'Ermeni soykırımı yaşanmamıştır, bu tarihi gerçekleri çarpıtmaktır.' fikrini savunmayı suç sayan bir zihniyetin var olduğu topraklarda, bazı Avrupalı siyasetçilerin ve medya kuruluşlarının Müslümanların manevi değerlerini rencide eden saldırılarının, fikir hürriyeti ve demokrasi ile ilişkilendirilerek açıklanamayacağı ve tutarsız olduğu açıktır. Geçmişte ve bugün Müslümanlara ve manevi değerlerine yönelik olarak yapılan bu tür fikri ve fiili saldırıları kınıyor, Avrupa'da yaşayan ve farklı dinin mensupları arasındaki saygı, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü içselleştirmiş sessiz çoğunluğun, sorumsuz siyasetçilere ve medya kuruluşlarına gerekli tepkiyi göstereceğine inancımızı ifade ediyoruz."

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