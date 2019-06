Hacattepe Üniversitesi yüksek lisans başvuru ne zaman başvuru şartları neler?

Hacattepe Üniversitesi 2019-20 güz dönemi lisansüstü başvuru detayı ve kontenjanları yayınlandı. Hacattepe Üniversitesi 2019-2020 yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacak. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden olan Hacattepe Üniversitesi Rektörlüğünden yüksek lisans ve doktora öğrenci alım ilanı yapıldı. Peki Hacattepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora alım başvuruları ne zaman? ODTÜ yüksek lisans ve doktora öğrencisi başvuru şartları neler? Hacattepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora alım başvuruları nereye yapılacak?

Hacattepe Üniversitesi 2019-2020 göz yarıyılı aday öğrenci başvuru bilgilendirme ve istenilen belgeler

Hacattepe Üniversitesi Anabilim Dallarının Lisansüstü programlarına 2019-2020 Güz Yarıyılında öğrenci kabul edilecektir. Başvurular ONLİNE olarak 10 Haziran 2019 tarihinde başlayıp 02 Temmuz 2019 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir.

Hacattepe Üniversitesi yüksek lisans başvuruları

Hacettepe Yüksek lisans başvuru tarihleri 2019. Aday Giriş işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmek için öncelikle Aday Giriş ve Başvuru Kullanıcı Kılavuzunu inceleyiniz. Sisteme yüklenen belgelerin okunaklı, anlaşılır ve tam olması gerekmektedir. Başvuru sırasında sisteme girilen bilgilerin; gerçeğe aykırı olduğu, yanlış beyanda bulunulduğu; akademik not ortalaması, ALES notu, yabancı dil notu veya belge yüklemelerinde yapılan hatada, yanlış puan girilmesi durumunda (0,1 puan bile olsa) veya eksik evrakla başvuru yapıldığında adaylar genel başarı değerlendirme sınavını kazansalar bile öğrenci kayıtları yapılamaz. (Lisansüstü Yönetmelik 9. Madde: “gerçeğe aykırı beyan ve/veya sahte-tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak başvuru yapanların kayıtları, programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir.”)

Başvuru yapılacak Anabilim Dalının Program koşullarını sağlayan aday öğrenciler;

(Programlara başvuru ve giriş koşulları için: http://akts.hacettepe.edu.tr/index.php sayfasından Derece Veren Programlara tıklayabilirsiniz.)

1.http://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp adresinden "Üye Ol" kısmından üye olunuz. (Google Chrome ya da Mozilla Firefox kullanılması gerekmektedir.) Bu işlem sonunda e-posta adresinize “aday kullanıcı adı” ve “parola”sı gelecektir.

2.E-mail veya cep telefonuna gelen kullanıcı adı ve parolası ile ("http://enstitu.hacettepe.edu.tr" adresinden) Aday Öğrenci Girişi'ni tıklayınız.

3. Aday başvuru ekranında “Başvuru İşlemleri” linkinin altında “Başvur” butonunu tıklayarak başvurunun açılan Enstitüler listesinden Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yanındaki seç butonunu tıklayınız.

4. Başvurmayı istediğiniz anabilim dalının ilgili programın, adı ile düzeyini seçerek belirtiniz. (Örneğin: Sosyoloji/Yüksek Lisans Programı gibi)

5. Sisteme yüklenen başvuru evrakları asıl ya da onaylı fotokopi olmalıdır.

6. Çevrim-içi ortamda başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, Başvuru Dönem Listesinden ilgili başvuru seçilerek “Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu”nun iki nüsha çıktısı alınır. (Bu belge ile sınava gelinmelidir.)

7. Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu çıktısı alındıktan sonra, başvuru otomatik olarak kabul edilmiştir. Sisteme girilen bilgiler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.

8. Başvurusunu tamamlayan aday öğrencinin “Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu” ve başvuru için istenen belgeler ile sınav tarih ve saatinde sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir.

Genel Başarı Değerlendirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihi itibariyle “https://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp” adresinden, kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapılarak öğrenilebilir. Ayrıca açılan kontenjanlar dahilinde başarılı adayların kendi içlerinde otomasyonca sıralanmış isim listesi puanları ifşa edilmeksizin puansız olarak (yedek öğrenciler dahil) Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. Puanını öğrenmek isteyen aday öğrenci Enstitü Müdürlüğünden yazılı talep edebilir.

Başvuru için istenilen belgeler

Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu (Sistemden çıktısı)

Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun çıktısı aday tarafından alınacak ve yine aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

Diploma veya Mezuniyet Belgesi

Yüksek Lisans Başvurusu için 1 (bir) adet lisans,

Doktora başvurusu için 1 (bir) adet lisans ve 1 (bir) adet yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı kopyası (Bütünleşik Doktora başvurusu için sadece lisans mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı kopyası yeterlidir.)

Transkript

-Yüksek Lisans başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet lisans transkripti

-Doktora başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet lisans ve bir (1) adet yüksek lisans transkripti

-Bütünleşik Doktora başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet lisans transkripti

-Transkriptlerde asıl belge alınacak, fotokopi kabul edilmeyecektir.

-Başvurular 100’lük not sistemine göre kabul edilmektedir.

-Transkriptinizde, mezun olduğunuz transkriptinizi veren üniversitenin belirlediği 100’lük not sistemine göre verilmiş not var ise bu not ile başvuru yapılacaktır.

-Transkript 4’lük not sistemine göre ise 100’lük not sistemine çevirmek için YÖK’ün 4’lük sistemden 100’lük sisteme çeviri tablosu kullanılacaktır. Kendi yaptığınız not dönüşüm çevirisi ya da üniversiteniz tarafından transkript dışında verilen not dönüşüm çeviri evrakları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup sınavı kazansanız dahi öğrenci kaydınız yapılamayacaktır.

ALES Belgesi ve Geçerliliği

Başvuru yapacağınız Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen ALES minimum taban puanını ve türünü gösteren bir (1) adet ALES sonuç belgesi. (ALES sonuç belgesinin geçerliliği beş (5) yıldır.)

ALES sonuç belgesi yerine geçebilen belgeler:

GRE-GMAT Sonuç Belgeleri (geçerlik süreleri beş yıldır):

GRE veya GMAT belgesi ile yapılacak başvurular için “ALES-GRE ve ALES-GMAT dönüşüm tablosunda belirtilen puan türü dönüşümleri geçerli olacaktır ve kullanılacaktır. Belgelerin doğruluğunu beyan ederim yazılarak, isim, tarih ve imza atılmalıdır.

Yabancı Dil Belgesi YDS (e-YDS) - YÖKDİL veya;

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik tablosuna göre, ilgili Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen minimum puanlara sahip olmak şartıyla geçerliliği olan herhangi bir adet yabancı dil belgesi kabul edilecektir.