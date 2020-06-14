Hacamattan sonra mide bulantısı olur mu?

Tıbbi hacamat yapıldıktan sonra ilk bir hafta içinde insanlar üzerinde vücut yapısına göre değişen, hiçbir zararı olmayan bazı etkiler oluşur.

Hacamat bazı bünyelerde uykuya eğilim yapabilir, özellikle uzun yıllardan beri fiziksel ve ruhsal yıpranmışlığı olan kişilerde hacamat sonrası ilk dönemde sanki yılların yorgunluğu geçiyormuş gibi hoş ve dinlenerek kalkılan bir uyku hali olabilir. Bu durum bir süre sonra biter vücut zinde enerjik bir döneme girer ve bu zindelik kişinin üzerinde uzun bir süre kalır. Bazı hastalar hacamat sonrası birkaç gün tatlı bir yorgunluk, günlük işleri olumsuz etkilemeyen bir halsizlik hissedebilir. onun için hastalara hacamat öncesi ve sonrası bedeni, sindirimi, yoracak işlerden uzak durulması gereği anlatılır. Günlük aktiviteleri yapmakta hiçbir sakınca yoktur. sadece ağır antreman, fazla hayvansal gıda tüketiminin yeri yoktur. belirli oranda hayvansal gıda hacamat sonrası ihtiyaçtır.

Hacamat sonrası metabolizma düzenlendiği için birde tıkanıklıklar açıldığı için terleme artabilir. Terleme tek başına bir hastalık bulgusu değildir. aksine vücudu temizleyen detoks yöntemlerinden biridir. Daha Hacamat sonrası genelde ilk seans sonrası iştah artışı ama ikinci seans sonrası iştahta azalma gözlenir. Az bir gıda alımı sonrası tokluk hissi oluşur. Bu çabuk doymanın sebebi beyinde tokluk merkezinin algılama kalitesinin yükselmesi sebebiyledir.

Hacamat sonrası bazı insanlarda kısa süreli hafif dercede ateş yükselmesi görülebilir. Bu da enfeksiyonlardaki gibi rahatsızlık veren bir ateş değildir. Hacamatın bir başka etkisi bir veya iki gün sık idrara çıkma olabilir. bu durumun vücuttaki ödemin çözülmesi ile açıklanabileceği bazı kaynaklarda geçmektedir. hacamat. Hacamat sonrası bir başka değişim ter kokusunda çok ciddi düzelmeler hatta kokunun tamamen geçmesi olabilmektedir. hacamat sonrasında cilt rengin de önemli düzelmeler ve parlaklıklar gözlenir.

Hacamat tedavisinde özellikle ilk kez hacamat yaptıran kişilerde baş dönmesi, mide bulantısı olabilir ancak bu durum geçicidir.