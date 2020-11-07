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Aktüel Hac parasıyla su kuyuları açtı
Aktüel

Hac parasıyla su kuyuları açtı

Koronavirüs sebebiyle hacca gidemeyen Faslı Ahmed el-Bugati (69), şiddetli kuraklık ve su kıtlığı yaşanan ve kendisinin de oturduğu bölgede su kuyuları açarak hayırda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:29:00 -
Hac parasıyla su kuyuları açtı

Faslı hayırsever, hac ibadeti için biriktirdiği yaklaşık 6 bin dolarlık meblağı çorak bir toprağın yeniden canlanabilmesi, büyük ve küçükbaş hayvanların kanarak su içebilmesi için harcadı. Fas’ın kuzeyindeki En-Nazur kentindeki bir ahşap fabrikasında çalışan 9 çocuk babası Bugati, emekliliğinin ardından dini görevlerini yerine getirmek için hacca gitmeye karar verdi. Fakat tüm dünyayı etkisi alan Kovid-19 salgını gölgesinde Suudi Arabistan’ın ülkeye giriş-çıkışları kapatmasıyla Bugati, biriktirdiği parayla yaşadığı; susuzluk ve kuraklıktan muzdarip bölgenin sıkıntılarını hafifletmek için su kuyuları açtı. Bugati, su kuyusu fikrinin, ülkenin güneydoğusunda yer alan ve az yağış almasıyla bilinen memleketi uçsuz bucaksız Tingır kentinden geçen yolcuların çektikleri su sıkıntısından sonra aklına geldiğini belirtti. Faslı hayırsever, “Hacca gidemeyince yaptığım birikimimi, yeni su kuyuları açmak ya da eskileri tamir etmek için kullanmaya kara verdim” dedi.  

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