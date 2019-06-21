0553 313 94 23

Habertürk'te skandal sözler! Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizdi

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını duyuran terör sevici Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, teröristbaşının 'yerli ve milli' biri olduğunu Habertürk canlı yayınında savunmaya kalktı.

21 Haziran 2019 Cuma 09:44

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu gündemi meşgul etmeye devam ederken, mektubun gündeme gelmesini sağlayan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan Habertürk TV ekranlarında oldukça küstah açıklamalara imza attı.

Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde yayınlnana "Nedir ne değildir" programına konuk olan Özcan, PKK elebaşı Öcalan'ın "Yerli ve milli bir şahsiyet" oluğunu savundu.

"Türkiye küresel tehditleri mi önemsiyor"

Moderatör Ersoy, Özcan'a mektupta yer aldığını belirttiği "Türkiye'ye yönelik küresel tehditler" kısmına değinerek, "Öcalan Türkiye'ye yönelik tehditleri mi önemsiyor" sorusunu sordu. Özcan ise oldukça küstah ve bir o kadar da skandal bir yanıt verdi.

Skandal sözler: "Yerli ve milli bir şahsiyet"

Özcan teröristbaşını öven bir cevap vererek, "Abdullah Öcalan benim kanaatimce bir Kürt isyanı lideridir. Ama aynı zamanda yerli ve milli bir şahsiyettir" sözlerini söyledi.

Üstüne üstlük sözlerini tekraren savunmaya çalışarak "Bu benim kendi görüşüm. Türkiye'nin menfaatlerine karşı çalışmadığı için ABD Türkiye'ye vermiştir." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:44
  1. Abdullah Öcalan
  2. PKK
  3. Mehmet Akif Ersoy
  4. habertürk
  5. Doç. Dr. Ali Kemal Özcan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asya borsaları
    1. Asya borsaları
    2. Fernando Torres'ten yeşil sahalara veda
    3. Ekonomi basını başarı ödülleri..
    4. Syedra’da kazı çalışmaları başlıyor
    5. Dünya kupasının LED ekranları..
    6. Bartın'da sele kapılan çocuğun cesedi..
    7. Modi, 40 bin kişiyle yoga yaptı
    8. Başkan eşlerinden örnek dayanışma
    9. Köpeğin bulduğu altınların sahibi..
    10. Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı
    11. Musevi vatandaşlar Yıldırım’ın yanında
    12. “Ben Antep’im" tanıtım filmine ödül
    13. Hayırsever vatandaş, veresiye..
    14. Salim Kayıcı: "Olimpiyat oyunlarına..
    15. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü..
    16. Sel sularında kaybolan çocuktan..
    17. Kurulan-kapanan şirketler (1)
    18. Kuzey ilçelerinden istihdam ve üretim..
    19. Buğdayda hasat uyarısı
    20. Amasya’da 6 Köyü sel vurdu
    21. Omuriliği zedelendi, boynu kırıldı ama..
    22. Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık..
    23. Aşırı terlemeye botoks ile çözüm
    24. Mülteci çocuklar kendi gününde..
    25. İmar alanı içindeki hububat hasadı..
    26. Karşıyaka’da tek yürek kutlama
    27. Boyner Holding ile Mayhoola..
    28. Başkan Yardımcısı Gösterişli, “Zorluk..
    29. Jandarma 75 düzensiz göçmen ve bir..
    30. Oğuzeli’nde dilencilere göz..
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı