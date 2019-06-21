Habertürk'te skandal sözler! Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizdi

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu gündemi meşgul etmeye devam ederken, mektubun gündeme gelmesini sağlayan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan Habertürk TV ekranlarında oldukça küstah açıklamalara imza attı.

Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde yayınlnana "Nedir ne değildir" programına konuk olan Özcan, PKK elebaşı Öcalan'ın "Yerli ve milli bir şahsiyet" oluğunu savundu.

"Türkiye küresel tehditleri mi önemsiyor"

Moderatör Ersoy, Özcan'a mektupta yer aldığını belirttiği "Türkiye'ye yönelik küresel tehditler" kısmına değinerek, "Öcalan Türkiye'ye yönelik tehditleri mi önemsiyor" sorusunu sordu. Özcan ise oldukça küstah ve bir o kadar da skandal bir yanıt verdi.

Skandal sözler: "Yerli ve milli bir şahsiyet"

Özcan teröristbaşını öven bir cevap vererek, "Abdullah Öcalan benim kanaatimce bir Kürt isyanı lideridir. Ama aynı zamanda yerli ve milli bir şahsiyettir" sözlerini söyledi.

Üstüne üstlük sözlerini tekraren savunmaya çalışarak "Bu benim kendi görüşüm. Türkiye'nin menfaatlerine karşı çalışmadığı için ABD Türkiye'ye vermiştir." dedi.