Habertürk’te flaş gelişme! Nagehan Alçı ve Kübra Par'a büyük şok

Ciner Medya Grubu’nun satılacağı iddialarının ardından Habertürk’te köşe yazıları dört gündür yayımlanmıyor. Sitede bulunan en son köşe yazıları 29 Mayıs tarihine ait.

Sözcü gazetesi yazarlarından İsmail Saymaz da Habertürk’teki duruma dikkati çeken bir mesaj paylaştı. Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda köşe yazarlarının siyaset dışı yazılar yazabileceğini söyledi. Saymaz’ın ifadesine göre Habertürk kanalındaki siyasi programlara da son verilebilir.

Saymaz’ın mesajı şöyle:

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"Habertürk’ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildi. Köşe yazarları siyaset dışı konularda kalem oynatabilecek. Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir. Habertürk yazarları bu programlarda yer almayabilir."

Medya Radar’daki iddialar

Habertürk’le ilgili bir iddia da Medya Radar’dan geldi. Medya sitesinde “Keskin Kalem” rumuzuyla yayımlanan yazıda Habertürk yönetiminin “satış meselesine direndiği” ifade edildi.

Bunun için yönetimin bazı kararlar aldığı ifade edilen yazıda şu satırlara yer verildi:

"-Habertürk siyasi haberlerden çekiliyor. NTV gibi oluyor.

-Akşamki tartışma programları kaldırılacak.

-Web sitesindeki yazarlar da artık siyasi yazı yazmayacak.

– Siyaseti dizayna girişen Kübra Par’ın köşe yazarlığı sona erdi. Sadece program sunucusu olarak devam edecek.

– Unutulmaz tokat skandalına imza atan Muharrem Sarıkaya da köşesinden olmuş. Yeni görevi il il gezip, siyasi izlenim yazmak.

– Köşesine kilit vurulan bir diğer isim de Oray Eğin. O da artık sadece ABD’den light konular içeren bir program yapacak.

– (…) Nihal Bengisu Karaca da artık köşe yazarı değil. Artık Habertürk’ün web sitesi için kültür-sanat dosyaları hazırlayacak.

– (…)Haberturk.com yönetiminde de bir değişim bekleniyor. Değişimin beklendiği tek yer web sitesi değil. Habertürk TV ve Show Haber’e de yeni yayın yönetmenleri atanacak.

– Habertürk TV’de rahatsızlık yaratan birkaç ekran yüzüyle de yolların ayrılması bekleniyor."

‘Satılıyor’ iddiası yalanlanmıştı

Ciner Medya Grubu’nun satılacağı iddialarına ilişkin olarak Habertürk iddianın asılsız olduğunu duyurmuştu. Açıklamada, “Bir sosyal medya hesabından paylaşılan Ciner Yayın Holding’e ait Habertürk, Show TV, Bloomberg HT kanallarının bazı gruplarla satışı için masada olduğu şeklindeki iddia asılsızdır. Gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denilmişti.