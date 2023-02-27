  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Habertürk ekranında ezan diyaloğu! Ersoy: Bildiğim kadarıyla caiz ama...
Medya

Habertürk ekranında ezan diyaloğu! Ersoy: Bildiğim kadarıyla caiz ama...

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy arasında dikkat çeken bir ezan diyaloğu yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 23:59:00 - 2023-02-28 01:02:11

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy arasında ezan ezan diyaloğu yaşandı.

Başkan Güngör, şehirdeki deprem çalışmalarını anlatırken ezan okunmaya başladı. Güngör konuşmasına ara vererek, ezanı dinlemek istedi.

Mehmet Akif Ersoy, Başkan Güngör'e soru sorarken, Güngör, "Ezan okunuyor, beklememiz lazım." dedi.

Bildiği kadarıyla caizmiş!

Bir süre afallayan Ersoy, "Bildiğim kadarıyla caiz ama bekleyeyim mi?" diye bir daha sordu.

Başkan Güngör, önce cevap vermedi. Ersoy tekrar sorunca, "Ezanı bekleyeceğiz." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23