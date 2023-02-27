Habertürk ekranında ezan diyaloğu! Ersoy: Bildiğim kadarıyla caiz ama...
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy arasında dikkat çeken bir ezan diyaloğu yaşandı.
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy arasında ezan ezan diyaloğu yaşandı.
Başkan Güngör, şehirdeki deprem çalışmalarını anlatırken ezan okunmaya başladı. Güngör konuşmasına ara vererek, ezanı dinlemek istedi.
Mehmet Akif Ersoy, Başkan Güngör'e soru sorarken, Güngör, "Ezan okunuyor, beklememiz lazım." dedi.
Bildiği kadarıyla caizmiş!
Bir süre afallayan Ersoy, "Bildiğim kadarıyla caiz ama bekleyeyim mi?" diye bir daha sordu.
Başkan Güngör, önce cevap vermedi. Ersoy tekrar sorunca, "Ezanı bekleyeceğiz." dedi.
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Yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.